Il futuro dell’Inter è adesso, arriva a zero: “5 milioni per 4 anni”

L’Inter inizia a guardare al futuro e potrebbe presto chiudere per un acquisto a zero. Pronto un quadriennale da 5 milioni di euro

L’Inter inizia a pensare al futuro. Nonostante siamo solamente a ottobre, in Viale della Liberazione si sta già lavorando alla squadra che verrà. Le indicazioni arrivate da Oaktree sono molto chiare: via gli over 30 e puntare su giocatori di qualità, ma giovani e futuribili. E tra i diversi calciatori nel mirino del club ci sono anche alcuni che andranno in scadenza a giugno e, di conseguenza, acquistabili a zero.

Per uno di questi obiettivi l’Inter dovrebbe mettere sul piatto una proposta quadriennale da 5 milioni di euro. Offerta sicuramente importante e che confermerebbe l’intenzione da parte dei nerazzurri di fare un regalo a Simone Inzaghi. La concorrenza è molta, ma davanti a cifre simili il sì del giocatore è altamente probabile.

L’attacco e la difesa. Sono questi i due reparti che l’Inter quasi certamente rinnoverà la prossima estate. Sono previsti diversi volti nuovi e alcuni di questi potrebbero arrivare a parametro zero. Le valutazioni in casa nerazzurra sono in corso e presto Marotta si muoverà per provare ad anticipare la concorrenza.

Calciomercato Inter: 5 milioni l’anno per Tah

Tra i principali obiettivi c’è sicuramente Jonathan Tah. Il classe 1996 è in scadenza con il Bayer Leverkusen e l’Inter lavora per cercare di trovare l’accordo e strapparlo alla concorrenza. Noi abbiamo chiesto ai nostri utenti Facebook se darebbero 5 milioni di euro al centrale tedesco per convincerlo a vestire la maglia nerazzurra.

Non sono mancati i contrari, ma sono tanti anche i favorevoli. Tra loro c’è Fabio Ferroni che gli farebbe firmare un contratto quadriennale: “Sì però 4 anni. Così mettiamo apposto un po’ il futuro“. Parole che sembrano confermare la necessità di svecchiare il reparto difensivo a disposizione di Simone Inzaghi.

A parte il pensiero dei tifosi, Jonathan Tah resta in cima alla lista dell’Inter per rinforzare la difesa. Lui e David sono i principali obiettivi a cui Marotta lavora ormai da settimane e spera di poter chiudere da tempo. Le cifre ufficiali ad oggi restano top secret, ma davanti ad un quadriennale da 5 milioni di euro difficilmente il difensore tedesco direbbe di no. Una proposta che quindi sbaraglierebbe tutta la concorrenza – Juventus inclusa – e permetterebbe ai nerazzurri di prendere un centrale di sicuro affidamento oltre che naturalmente di grande esperienza.