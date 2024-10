Inter, doppio colpo in Serie A: Oaktree pronta a sborsare 100 milioni

Oaktree prepara un’offerta da 100 milioni, il doppio colpo in Serie A è clamoroso: i dettagli

In casa Inter è già tempo di mercato. iIn vista della prossima stagione sembra proprio che Oaktree abbia intenzione di varare una vera e propria rivoluzione. Tanti i cambiamenti alla rosa di Simone Inzaghi, senza escludere del tutto proprio la possibile partenza del tecnico piacentino che è da tempo finito in cima alla lista della spesa del Manchester United.

Ad ogni modo il nodo cruciale riguarda il capitolo rinnovi. E sembra che i vertici nerazzurri siano in procinto di dare una svecchiata al gruppo campione d’Italia in carica, con ben quattro più che probabili addii a parametro zero il prossimo 30 giugno. In difesa rimane delicata la situazione, visto che sia Stefan de Vrij che Francesco Acerbi rischiano di finire tra gli svincolati dopo anni di successi e grandi soddisfazioni in maglia nerazzurra. L’approdo di un nuovo centrale, di altissimo livello, in questo caso sarebbe praticamente automatico.

Discorso analogo per quel che concerne l’attacco dove appare ancor più segnato il destino di Joaquin Correa e Marko Arnautovic, già vicini alla cessione lo scorso agosto. Dalla doppia partenza scaturirà un rinforzo importante che farà felice Inzaghi o chi eventualmente rimpiazzerà l’allenatore che resta sotto contratto fino al 2026 con il club di Oaktree.

A questo punto Marotta potrebbe coltivare una doppia intrigante suggestione direttamente in Serie A. Un doppio investimento da urlo in Serie A. È questa l’idea della dirigenza di Viale della Liberazione, pronta a mettere sul piatto quasi 100 milioni di euro pur di strappare alla rivale due gioielli già avvicinati nel recente passato ai colori nerazzurri.

Inter show, è rivoluzione: doppio colpo pazzesco

Occhi in casa Atalanta perché, in primis, il nome di Giorgio Scalvini che già abbondantemente prima della rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro era tra le priorità del presidente nerazzurro. Adesso il 20enne di Chiari, futuro pilastro della Nazionale azzurra, tornerà a disposizione a metà novembre per riprendere lentamente la condizione ideale.

Per giugno potrebbe essere lui il primo nome in caso di rivoluzione in difesa. Valutato intorno ai 50 milioni dalla ‘Dea’, Scalvini guadagna appena 1,5 milioni all’anno a Bergamo. Attenzione, poi, alla delicata situazione che riguarda Ademola Lookman.

Gasperini ha tirato le orecchie al gioiello nigeriano – sostituendolo contro il Venezia – visto lo scarso lavoro svolto per la squadra. A questo punto Lookman sarebbe il profilo perfetto per completare definitivamente un attacco esplosivo. Decisivo nella conquista della scorsa Europa League, il 27enne è valutato quanto Scalvini: fino ad ora ha segnato 3 reti e firmato 3 assist in 8 presenze complessive.

Il suo stipendio si aggira intorno agli 1,8 milioni a stagione: contratto in scadenza tra poco più di un anno e mezzo. Per rendere tutto ciò possibile, però, Oaktree potrebbe varare una super cessione: quella di Marcus Thuram.

Basterebbe infatti la partenza del nazionale francese a Marotta per incassare una cifra molto vicina ai 100 milioni – la clausola rescissoria presente nel contratto del bomber è di 85 milioni – per mettere a segno una plusvalenza da record e reinvestire sulle due stelle di Gasperini.