Pre contratto con l’Inter: Marotta show, Juve e Liverpool messe ko

Mossa a sorpresa da parte di Marotta. Il presidente nerazzurro pensa a un pre-contratto per anticipare la concorrenza di Juve e Liverpool

L’Inter continua ad essere molto attiva sul calciomercato. Nonostante non ci attendiamo particolari movimenti a gennaio, i nerazzurri non hanno intenzione di perdere tempo e si stanno già muovendo in ottica della prossima estate. Si prospetta una sessione impegnativa per Marotta e Ausilio soprattutto se dovesse essere confermata la volontà da parte di Oaktree di dare il via all’operazione svecchiamento della rosa. Una decisione che porterebbe molti giocatori dell’attuale squadra a dire addio.

Per questo motivo Marotta si sta già muovendo e presto potrebbe definire una operazione. La concorrenza sul giocatore è importante tanto che è uscita l’ipotesi di una mossa a sorpresa da parte del presidente dell’Inter: un pre-contratto al giocatore per assicurarsi il suo sì e anticipare le altre squadre che sono su di lui. Al momento è una semplice indiscrezione, ma il tutto già nei prossimi giorni potrebbe trasformarsi in realtà.

L’Inter nelle prossime settimane proverà ad accelerare per definire due affari. La concorrenza è molto folta e per questo motivo Marotta ha la consapevolezza di doversi muovere in anticipo per raggiungere gli obiettivi prefissati. E per questo motivo il presidente nerazzurro è pronto ad alcune mosse a sorpresa per provare ad anticipare le dirette rivali.

Calciomercato Inter: Marotta accelera, pronto il pre-contratto

Come, per esempio, il pre-contratto a Tah. Juventus e Liverpool non mollano il difensore tedesco e quindi, stando a quanto riferito da Team Talk, Marotta starebbe valutando la possibilità di proporre al giocatore una specie di accordo preliminare in attesa di quello definitivo previsto subito dopo la scadenza con il Bayer Leverkusen.

Una mossa che consentirebbe quasi certamente di avere la meglio sulla concorrenza per il difensore del Bayer, ma ci sono degli ostacoli da superare e vedremo nelle prossime settimane se sarà possibile mettere a segno l’operazione oppure no.

Per prima cosa si dovrà capire se l’ingaggio più le commissioni rientreranno nei parametri dell’Inter. E poi bisognerà vedere la reale intenzione da parte di Oaktree. Tah a breve compirà 29 anni e stiamo parlando di un giocatore molto difficile da rivendere in futuro per creare una plusvalenza. La proprietà americana darà comunque il via libera a questo colpo?