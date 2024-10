Si intromette Simeone: 20 milioni e scambio, Inter ‘ammazzata’

Simeone potrebbe beffare ancora una volta l’Inter: l’Atletico Madrid è pronta a mettere sul piatto 20 milioni più un giocatore

Le strade di Simeone e l’Inter continuano a incrociarsi, ma sempre come avversari. Nonostante da tempo si parli della possibilità di vedere il Cholo sulla panchina nerazzurra, fino a questo momento l’argentino e il suo ex club da calciatore si sono scontrati in campo e sul calciomercato. Ancora brucia l’eliminazione nella scorsa Champions in casa interista ed ora la squadra italiana potrebbe essere ancora una volta beffata dal tecnico argentino.

L’Atletico Madrid, infatti, avrebbe messo nel mirino un giocatore che interessa molto anche all’Inter. I Colchoneros sarebbero pronti a sfruttare l’ottimo rapporto che hanno con il club proprietario del cartellino per piazzare un colpo importante e strapparlo ai nerazzurri. Naturalmente la strada fino a giugno è molto lunga e non sono escluse sorprese in questo senso.

Già in passato Simeone ha beffato altre squadre italiane ed ora lo potrebbe fare con l’Inter. La storia recente parla di un Atletico Madrid che ha battuto i club del nostro campionato nella corsa a De Paul e Molina o magari anche ad Alvaro Morata. E a questa lista ben presto potrebbe aggiungersi un altro giocatore.

Calciomercato: blitz di Simeone, Inter beffata

Secondo le ultime informazioni che si hanno a disposizione, l’Atletico Madrid ha messo nel mirino Bijol dell’Udinese. Il centrale croato sarebbe uno degli obiettivi di Simeone per la prossima estate e gli ottimi rapporti con i friulani potrebbero facilitare questa operazione. Si parla di una possibile offerta intorno ai 20 milioni di euro più un giocatore oppure solo cash arrivano fino a quasi 30 milioni. Cifre che l’Inter difficilmente raggiungerebbe e per questo motivo l’inserimento dei Colchoneros potrebbe cambiare le sorti del difensore bianconero.

Fino a giugno, comunque, la strada è molto lunga e non possiamo escludere delle novità in questo senso. L’Inter continua a seguire da vicino il calciatore e presto potrebbe sondare il terreno per capire la fattibilità di questa operazione. Muoversi in anticipo sarebbe fondamentale per battere la concorrenza dell’Atletico Madrid ed eventualmente acquistare Bijol.

Resta da capire quanto realmente i nerazzurri sono interessati a Bijol e se il centrale è il primo obiettivo per rinforzare il reparto arretrato oppure ci sono altri nomi davanti a lui. Tutto questo lo scopriremo solamente nelle prossime settimane.