Vlahovic fa un ‘assist’ all’Inter: capolavoro a costo zero

L’Inter potrebbe chiudere un capolavoro a costo zero. Un colpo che a sorpresa è possibile grazie all’assist di Dusan Vlahovic. I dettagli

È un’Inter che pensa al futuro e guarda con attenzione al calciomercato che verrà. La rosa sta dimostrando di essere completa e quindi non ci attendiamo dei movimenti particolari in entrata a gennaio. Discorso diverso, invece, per giugno. Sono diversi i giocatori in scadenza e ai quali il contratto non verrà rinnovato. Per questo motivo Marotta sarà chiamato a muoversi in due direzioni per poter prendere giocatori importanti e salvaguardare il bilancio: portare a Milano parametri zero oltre che naturalmente stabilire un budget da spendere.

Su uno dei possibili colpi a zero potrebbe arrivare una mano importante da Vlahovic. Il serbo è pronto a fare involontariamente un assist all’Inter e dare il via libera ai nerazzurri di rinforzare il reparto offensivo durante la finestra estiva. Naturalmente fino a giugno la strada è lunga e non sono escluse delle novità in questo senso.

L’Inter ha le idee molto chiare su come muoversi durante il calciomercato estivo e i nomi sono già presenti sul taccuino di Marotta. Il presidente nerazzurro è pronto a mettere sul piatto sin da subito delle proposte importanti ad alcuni giocatori che si svincolano a giugno per cercare di anticipare la concorrenza e portarli alla corte di Simone Inzaghi.

Calciomercato Inter: assist da Vlahovic, le ultime

Tra loro c’è anche Jonathan David. L’attaccante canadese è in scadenza con il Lille e da tempo è cercato dall’Inter. I nerazzurri hanno intrapreso i contatti con il suo entourage per anticipare la concorrenza. Sul giocatore c’è anche la Juventus, ma presto i bianconeri potrebbero fare un passo indietro. Nelle ultime ore, infatti, sta prendendo piede l’ipotesi di un rinnovo ponte per Vlahovic. Una opzione che porterebbe Giuntoli a mollare la presa su David e magari puntare su un altro obiettivo magari appena ceduto il serbo.

L’eventuale passo indietro dei bianconeri avvicinerebbe il giocatore all’Inter, ma non darebbe il via libera definitivo. Sul calciatore c’è anche il forte interesse di Liverpool e Barcellona e non sarà semplice battere la loro concorrenza. Ma Marotta si è già mosso e spera di riuscire ad avere la meglio nella corsa a David. Poi naturalmente la scelta finale spetterà direttamente all’americano, chiamato a scegliere la sua nuova destinazione per fare il definitivo salto di qualità.