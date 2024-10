Maldini all’Inter l’anno prossimo: annuncio e cifre

Daniel Maldini resta un obiettivo dell’Inter per il prossimo calciomercato estivo. Ecco le possibili cifre di questo colpo a sorpresa

Vedere un Maldini con la maglia dell’Inter sembrava praticamente impossibile fino a qualche anno fa, ma ora le cose sono diverse e non è da escludere un trasferimento di Daniel in nerazzurro. Il figlio e nipote d’arte sta facendo molto bene con il Monza e Marotta lo ha messo nel mirino. Parliamo di un giocatore che rientra assolutamente nei parametri di Oaktree e la proprietà americana potrebbe dare il via libera a questo trasferimento.

Da parte di Daniel, nonostante il suo passato rossonero, potrebbe esserci una apertura al trasferimento all’Inter. I rapporti con il Milan non sono ottimali dopo la separazione avvenuta negli anni scorsi e a questo punto nulla si può escludere. Si tratta naturalmente di un qualcosa che eventualmente si potrebbe concretizzare solamente la prossima estate e non ci resta, quindi, che aspettare per capire cosa succederà nel futuro di Maldini.

Dopo alcuni stagioni non semplici, Daniel Maldini in questo 2024 sembra aver finalmente trovato la sua dimensione. Prestazioni di livello con il Monza e la chiamata di Spalletti che certifica l’ottimo lavoro che sta facendo. Il suo nome è finito immediatamente sul taccuino di molte squadre e tra queste ci sono anche Juventus e Inter. Sappiamo che i nerazzurri nel prossimo calciomercato estivo punteranno quasi certamente su giocatori giovani e futuribili. Il figlio e nipote d’arte potrebbe essere uno degli obiettivi principali del club nerazzurro.

Daniel Maldini all’Inter: le possibili cifre dell’operazione

Per il momento Galliani, intercettato fuori la Lega Calcio, non conferma contatti con la dirigenza interista: “Non ho parlato con nessuno di Maldini. Da parte dell’Inter non c’è stata nessuna offerta, non esiste. Poi lasciatemi stare, io sono milanista (sorride, ndr)“, le sue parole raccolte da Calciomercato.it.

L’interesse dell’Inter nei confronti di Maldini è reale. Marotta e Ausilio lo seguono da vicino da tempo e nei prossimi mesi potrebbe rompere gli indugi per capire la fattibilità dell’operazione. Nessuna chiusura da parte del Monza, ma ci vorranno almeno 15 milioni di euro (la metà andrebbe nelle casse del Milan) per strappare il giocatore ai brianzoli e anticipare la concorrenza. Vedremo se l’Inter riuscirà a piazzare questo colpo durante il calciomercato estivo. Un trasferimento che sarebbe storico considerando la storia dei Maldini e il loro rapporto con la sponda rossonera di Milano.