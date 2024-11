Inzaghi capitolo chiuso: 15 milioni al nuovo tecnico

Simone Inzaghi rappresenta ormai il passato. Per il tecnico è pronto un biennale da 15 milioni di euro più l’opzione per il terzo

Inizio di campionato dai due volti per l’Inter. I nerazzurri ad oggi sembrano essere l’unica squadra a poter impensierire il Napoli, ma non sono mancate le critiche a Simone Inzaghi. Nonostante questo, però, il tecnico piacentino resta molto apprezzato a livello europeo e gli attestati di stima nei suoi confronti arrivati negli scorsi mesi ne sono la conferma.

Una situazione che lo ha portato in passato ad essere accostato a diversi club anche se nessuno mai ha deciso di affondare il colpo. La volontà del tecnico piacentino è sempre stata molto chiara.

Ora, però, Inzaghi è diventato un capitolo chiuso. È pronto, infatti, un biennale da 15 milioni di euro per un nuovo allenatore con la possibilità anche di proseguire insieme per il terzo anno. Una decisione a sorpresa che mette fine alla possibilità di avere in panchina l’attuale allenatore nerazzurro.

Simone Inzaghi in queste settimane è stato accostato molto ad una big europea. Si è parlato addirittura di un contatto diretto tra club e tecnico piacentino per capire la fattibilità di arrivare alla fumata bianca magari anche in estate. Una trattativa che non è decollata e per questo motivo la squadra ha deciso poi di puntare su un altro allenatore.

Simone Inzaghi: storia chiusa, firma un altro tecnico

L’ipotesi Manchester United è ormai tramontata in modo definitivo per Simone Inzaghi. Il tecnico non ha mai realmente aperto ad un trasferimento in Premier dando la precedenza all’Inter. Questo ha portato gli inglesi a mollare la pista italiana e puntare tutto su Amorim dello Sporting.

Il portoghese, nonostante i malumori da parte dei suoi giocatori, ha firmato firmare un biennale da 15 milioni di euro più l’opzione per il terzo. Una chance importante per lui dopo anni in cui si è comportato comunque molto bene nel campionato lusitano.

L’arrivo di Amorim sulla panchina dei Red Devils chiude alla possibilità magari di un nuovo tentativo in estate per Simone Inzaghi. Il tecnico piacentino è destinato a proseguire la sua avventura con l’Inter a meno di clamorose novità. Per il momento non si parla di passi indietro oppure di una separazione. Poi naturalmente il giudice finale sarà semplice il campo e al termine della stagione si avrà un quadro più chiaro.