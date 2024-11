Dazn o Sky, dove vedere Inter-Venezia: tv, streaming e formazioni

L’Inter in campo contro il Venezia per chiudere il primo trittico di partite in una settimana. Ecco le formazioni e dove vedere il match

L’Inter chiude il primo trittico di partite in una settimana contro il Venezia. Una sfida che sulla carta è del tutto alla portata degli uomini di Simone Inzaghi, ma i lagunari hanno dimostrato di essere in ripresa oltre che una squadra con potenzialità molto importanti soprattutto a livello offensivo. E sappiamo come la difesa nerazzurra in questa stagione non sia sicuramente un reparto in grado di dare tanta sicurezza.

Per il resto Inzaghi dovrebbe attuare il turnover per far rifiatare qualche giocatore in vista delle prossime sfide. I dubbi saranno sciolti comunque solamente a ridosso della partita. Per questo motivo non possiamo escludere delle novità dell’ultima ora, considerato che il tecnico nerazzurri si prende sempre del tempo prima di sciogliere tutti i dubbi.

Inter-Venezia, le probabili formazioni e info tv e streaming

Ultime ore di riflessioni prima di sciogliere gli ultimi dubbi per Simone Inzaghi. Il grande ballottaggio riguarda la porta dove Martinez – a differenza di quanto si era detto nei giorni scorsi – dovrebbe partire ancora una volta dalla panchina a vantaggio di Sommer. I media parlano di un rinvio dell’esordio del portiere spagnolo, ma alla fine la scelta dovrebbe cadere su di lui. Per il resto sono altri i tre cambi rispetto alla trasferta di Empoli. In attacco uno tra Thuram e Lautaro è destinato a riposare.

In vantaggio il francese per affiancare Taremi, con il capitano pronto a subentrare nella ripresa. In difesa riecco Acerbi (in panchina), con Bisseck che ritorna al fianco di de Vrij. Il tedesco è avanti rispetto a Pavard. A centrocampo probabile conferma del terzetto di Empoli: Frattesi e Mkhitaryan ai lati di Barella. Da capire se ci sarà subito spazio per Calhanoglu in cabina di regia oppure si deciderà di non prendersi rischi almeno dall’inizio.

Ecco le probabili formazioni. Il fischio della sfida di San Siro è in programma alle 20:45. Il match sarà trasmesso in esclusiva su Dazn.

Inter (3-5-2): Sommer; Bisseck, de Vrij, Bastoni; Dumfries, Frattesi, Barella, Mkhitaryan, Dimarco; Taremi, Thuram. All.: Inzaghi

Venezia (3-5-2): Stankovic; Idzes, Svoboda, Sverko; Candela, Duncan, Nicolussi Caviglia, Ellertsson; Yeboah, Busio; Pohjanpalo. All.: Di Francesco