Adani svela l’obiettivo di Inzaghi: non è un calciatore

L’ex difensore Adani a sorpresa svela l’obiettivo di Simone Inzaghi e non si tratta di un calciatore. Ecco cosa vuole il tecnico dell’Inter

Simone Inzaghi in queste stagioni è sempre stata l’arma in più dell’Inter. Dal suo arrivo i nerazzurri hanno alzato ancora di più l’asticella e i risultati ottenuti lo confermano. Ora l’allenatore è finito nel mirino di diverse big, ma fino ad ora si può dire che la sua intenzione è sempre stata molto chiara: ovvero continuare l’esperienza interista per togliersi ulteriori soddisfazioni a livello personale e di squadra.

Il vero obiettivo di Inzaghi è comunque stato svelato da Lele Adani. A Viva El Futbol, l’ex difensore ha svelato a cosa punta il tecnico nerazzurro. Un traguardo non semplice da raggiungere, ma l’allenatore piacentino ha sempre avuto le idee molto chiare e proverà a farcela anche in questa stagione.

In casa Inter si sogna di ritornare la Champions League. Inutile dire che il trionfo internazionale ai nerazzurri manca da tanto e i tifosi sperano di poter riuscire a raggiungere questo obiettivo nel minor tempo possibile. C’è la consapevolezza che stiamo parlando di un qualcosa di non semplice da ottenere vista anche la concorrenza e quindi, stando a quanto riferito da Lele Adani, Inzaghi non lo ha messo in cima alla lista dei propri desideri.

Adani sull’obiettivo di Simone Inzaghi

“La Champions è un obiettivo molto difficile da raggiungere; se concentri troppo le forze nella competizione internazionali, rischi di perdere punti in Serie A – spiega l’ex difensore – e l’obiettivo principale di Inzaghi è quello di vincere un altro Scudetto. Lo posso mettere per iscritto“.

Idee molto chiare, quindi, per il tecnico piacentino. L’intenzione è quella di provare a confermarsi in Italia e per il momento mettere un attimino in secondo piano la questione Europa. Naturalmente poi dipenderà molto da come andrà la stagione, se ci dovesse essere l’occasione, Inzaghi difficilmente la lascerà sfuggire.

Per il momento comunque la priorità viene data alla Serie A. Inzaghi, vista anche la folta concorrenza, punta tutto sul campionato ed è pronto magari a sacrificare la Champions per raggiungere lo Scudetto. Nel tecnico c’è anche la consapevolezza che non raggiungere nessun trofeo potrebbe mettere a serio rischio la sua permanenza in nerazzurro. Ma per avere certezze su questo bisognerà aspettare la fine della stagione.