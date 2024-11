Per Pavard non c’è più spazio: messo fuori rosa, annuncio ufficiale

Brutte notizie per quanto riguarda Pavard. Non c’è più spazio per il difensore francese ed è stato messo subito fuori rosa

Seconda stagione all’Inter non semplice per Pavard. Dopo un primo anno da protagonista e da uomo in più per Simone Inzaghi, il difensore transalpino in questo inizio di campionato sta pagando le difficoltà dell’intero reparto arretrato nerazzurro. Le prestazioni non sono state al livello che magari i tifosi si immaginavano e nelle scorse settimane anche l’ex Bayern Monaco è stato al centro di diverse critiche. Ma da parte sua non c’è nessuna intenzione di mollare e continua a lavorare per guadagnarsi l’inamovibilità nell’undici titolare di Inzaghi.

Intanto, però, in queste ultime ore è arrivato un annuncio molto particolare. Per Pavard non c’è più spazio ed è stato messo fuori rosa. Una scelta a sorpresa, ma che conferma una partenza un po’ a rilento in questa stagione. Ora toccherà a lui far cambiare idea al tecnico e provare ad ottenere maggiore spazio rispetto a quello di ora.

Momento non sicuramente facile per Pavard. Il francese in questo inizio stagione ha avuto un rendimento molto più basso rispetto alla scorsa annata e questo magari in casa Inter gli ha fatto trovare meno spazio rispetto a quanto ci si poteva immaginare poco prima dell’inizio del campionato.

Pavard fuori rosa: ora non ci sono dubbi

Una situazione che lo sta portando a perdere il posto in nazionale francese. “Rispetto le scelte di Deschamps – l’ammissione di Pavard ai microfoni di GQ edizione transalpina – ma sicuramente è molto strano perché dal 2017 ero sempre stato convocato. Ma ho avuto la fortuna di poter ricaricare le pile e trascorrere un periodo con la mia fidanzata. Naturalmente non ho intenzione di mollare e continuerò a lavorare per essere di nuovo chiamato. Il ct mi ha trasmesso la voglia di vincere e io voglio continuare a conquistare successi insieme a lui”.

Per farlo naturalmente c’è bisogno di alzare il livello prestativo con l’Inter. In questo inizio di stagione il reparto difensivo ha reso meno di quanto ci si poteva aspettare e anche Pavard ha contribuito ad un rendimento inferiore in confronto allo scorso anno. Ma ora la volontà di tornare a vestire la maglia della Francia potrebbe portare il centrale tornare alle prestazioni del suo primo campionato in nerazzurro e questo è destinato a dare una mano importante a Inzaghi.