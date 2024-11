Conte spaventa l’Inter: svelata la mossa per Inter-Napoli

Antonio Conte vuole provare a fermare la serie positiva dell’Inter e per farlo ha preparato una mossa a sorpresa. Inzaghi avvisato

Inter-Napoli in questo momento rappresenta forse il primo vero crocevia del campionato. I nerazzurri con una vittoria si prenderebbero il primo posto e potrebbero riaprire la corsa Scudetto anche ad altre squadre. I partenopei, invece, vogliono lanciare un chiaro segnale al campionato dopo il ko contro l’Atalanta e per questo motivo Conte sta studiando qualcosa di innovativo per rendere la sua squadra imprevedibile.

Stando a quanto riferito da La Repubblica, l’idea che sta prendendo piede a Castel Volturno è quella di schierare una squadra un po’ diversa da quella scesa in campo nelle ultime partite. Si proverà a rendere ancora più imprevedibile il suo Napoli e magari cogliere di sorpresa l’Inter di Inzaghi. Naturalmente ad Appiano Gentile si cercherà di prendere le contromisure e magari proprio questa sfida tattica sarà decisiva per portare a casa i tre punti.

È un Napoli che nelle ultime partite, nonostante i risultati positivi (escluso il match con l’Atalanta ndr), ha evidenziato qualche problema dal punto di vista del gioco. Per questo motivo Antonio Conte ha deciso di correre ai ripari e provare a mettere in campo un qualcosa di diverso per provare a creare qualche difficoltà ai nerazzurri.

Inter-Napoli: la mossa a sorpresa di Conte

Stando alle ultime indiscrezioni, il Napoli a Milano dovrebbe scendere con un inedito 3-5-2. Non è assolutamente una novità visto che in passato la difesa a tre è un marchio di Antonio Conte. Ma adesso sarebbe pronto a riportarla in auge con l’obiettivo di rendere più pericoloso sottoporta Kvaratskhelia. Sarebbe il georgiano, infatti, ad affiancare Lukaku con Politano candidato ad arretrare un po’ il suo raggio di azione e Olivera ad avanzarlo. Di Lorenzo si sposterebbe tra i tre centrali.

Un qualcosa di nuovo sia per avvicinare Kvaratskhelia alla porta che per mettersi a specchio degli avversari. Contro l’Atalanta il risultato non è stato positivo, ma Conte potrebbe riproporre l’idea di affrontare l’Inter uomo contro uomo soprattutto a centrocampo.

Sarebbe una scelta assolutamente rischiosa, ma che potrebbe dare i suoi frutti soprattutto sulla fascia destra dove Politano è destinato a dare fastidio a Dimarco. Naturalmente per il momento siamo solamente nel campo delle ipotesi. Vedremo se il tutto si vedrà realmente sul terreno di gioco oppure assisteremo al solito Napoli.