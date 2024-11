Inter venduta agli arabi: Oaktree e il nuovo ‘terremoto’ societario

Prende sempre più quota l’ipotesi di un nuovo proprietario in casa Inter. Nei prossimi mesi potrebbero esserci novità importanti

Si ritorna a parlare del futuro societario dell’Inter. Oaktree, come tutti i fondi, non ha intenzione di rimanere a lungo alla guida del club nerazzurro e presto potrebbe iniziare a valutare tutti gli scenari possibili. L’ipotesi di una permanenza per tre anni con l’obiettivo di vedere dei guadagni da questo investimento resta, ma davanti ad una proposta concreta non è da escludere un passo indietro e una cessione delle quote di maggioranza.

Adesso siamo ancora nel campo delle ipotesi. Ma l’interesse nei confronti dell’Inter inizia ad essere reale e già nei prossimi mesi si potrebbe entrare in qualcosa di più di semplici idee. Da parte di Oaktree non c’è fretta di chiudere la cessione. Si valuteranno eventuali offerte e poi si prenderà una decisione. L’Arabia resta una possibilità, ma ci sono anche altre strade da poter percorrere. Il futuro dell’Inter è dunque ancora tutto da scrivere.

🗣️#Sala: “Da interista stimo #Zhang, ma la nuova proprietà è determinata”⚫🔵 Le parole del sindaco di Milano, Giuseppe Sala, sul suo rapporto con Steven Zhang e sulla possibilità che l’#Inter continui a giocare nello stadio di San Siro🏟️ pic.twitter.com/x9iu5S2dFS — Interlive (@interliveit) November 7, 2024

Dall’Arabia agli Stati Uniti: le ipotesi per il futuro dell’Inter

Il presente dell’Inter si chiama Oaktree, il futuro non lo sappiamo. Il fondo americano è pronto durante tutto il periodo che resterà alla guida del club ad aiutare la squadra nerazzurra a raggiungere gli obiettivi prefissati. Ma, come succede quasi sempre, ad un certo punto farà un passo indietro per dare spazio ad un imprenditore. Difficile in questo momento capire quando anche se non è da escludere una svolta nei prossimi mesi. Il ‘Corriere dello Sport’ conferma i contatti tra alcune banche, tra cui Goldman Sachs, e Oaktree per discutere la possibile cessione dell’Inter ad alcuni loro interlocutori.

Per il momento non c’è stata una trattativa concreta, ma non è da escludere che in futuro si possa assolutamente vivere una situazione diversa. Le strade sono differenti: si va da fondi statunitensi a magari interessi dal Qatar (uno degli sponsor dell’Inter è Qatar Airways…) o dall’Arabia. Ad oggi siamo solamente nel campo delle ipotesi, ma magari già nei prossimi mesi si passerà in qualcosa di concreto.

Una cosa è certa: al momento Oaktree non ha fretta a privarsi dell’Inter. Questo consentirà di vagliare con calma e attenzione tutte le ipotesi prima di prendere una decisione definitiva. L’interesse inizia comunque a farsi reale e non è da escludere che nei mesi a venire si possa passare ad un qualcosa di più di un semplice sondaggio da parte di qualche potenziale compratore.