È fatta con l’Inter, Fabrizio Romano: “Agenti a Milano per la firma”

Chiusura ad un passo per una operazione. Gli agenti sono a Milano e la firma con l’Inter è attesa nelle prossime ore. Inzaghi accontentato

Dopo mesi di riflessioni, valutazioni e anche contatti con gli agenti e i club, ora le trattative sono pronte ad entrare nel vivo. Le idee in casa Inter sono chiare oramai da tempo, ora i nerazzurri si preparano a chiudere una operazione molto importante per Simone Inzaghi.

Stando a quanto riferito da Fabrizio Romano, gli agenti del giocatore sono a Milano per definire gli ultimi tasselli e firmare il contratto con l’Inter. La fumata bianca dovrebbe arrivare già entro la giornata di oggi. Una operazione che Marotta ha impostato diverse settimane fa e finalmente ora si è arrivati all’accordo definitivo. Una buona notizia sia per quanto riguarda il presente del club nerazzurro, ma soprattutto il futuro.

L’Inter nelle scorse settimane si è mossa su due fronti. Il principale è stato sicuramente quello di individuare gli obiettivi per la prossima estate. Ma Marotta non ha assolutamente tralasciato la questione dei rinnovi per blindare i propri gioielli da possibili interessamenti di squadre italiane e straniere. E un prolungamento è ormai in dirittura d’arrivo.

Inter: è fatta, firma nelle prossime ore

Come riferito da Fabrizio Romano, gli agenti di Bisseck si trovano a Milano per mettere nero su bianco il rinnovo. Il contratto del tedesco era in scadenza nel 2028, ma l’Inter ha deciso comunque di prolungare il contratto di un anno e fare un adeguamento importante visto che si è passati ad uno stipendio da 1,5 milioni a stagione (prima era poco superiore ai 750mila euro). Un rinnovo che consente al centrale di diventare uno di quei giocatori su cui costruire l’Inter del futuro e giovane.

Nonostante un minutaggio non proprio consistente, l’Inter crede e punta molto su Bisseck. Inzaghi in più di un’occasione ha elogiato le qualità del centrale e, molto probabilmente, a partire dalla prossima stagione troverà ancora più spazio vista la possibile rivoluzione del reparto difensivo. A prescindere da questo, il rinnovo deciso dall’Inter conferma la volontà di puntare sul promettente tedesco anche per il futuro. Una scelta confermata anche da Javier Zanetti a margine di un evento benefico: “Abbiamo deciso di prolungare il suo contratto perché si è inserito alla perfezione ed è maturato sia come giocatore che uomo“.