Conte mette nei guai Inzaghi: affare chiuso a 20 milioni

Inter-Napoli non è solo una sfida per lo Scudetto. Le due squadre, infatti, sono pronte a scontrarsi sul calciomercato per diversi obiettivi sia durante gennaio che la prossima estate. Il primo round, però, dovrebbe andare ai partenopei. Manna ha individuato un rinforzo per la squadra a disposizione di Conte e si punta a chiudere nel giro di poco tempo.

Il Napoli potrebbe accelerare e definire l’operazione per una cifra di 20 milioni di euro già in questo calciomercato invernale. Una mossa che toglierebbe fuori dai giochi l’Inter, che al giocatore ci pensava in ottica estiva. Naturalmente fino a quando non c’è una chiusura definitiva tutto può succedere, ma ad oggi sembra essere in vantaggio la squadra partenopea rispetto ai nerazzurri.

Il Napoli prepara una beffa all’Inter. Stando alle ultime indiscrezioni, i partenopei potrebbero chiudere il colpo direttamente nel calciomercato di gennaio e anticipare la concorrenza. Al momento naturalmente siamo nel campo delle ipotesi e non è da escludere che ci possano essere delle novità già a partire dalle prossime settimane.

Ma il futuro di Bijol potrebbe essere al Napoli. I partenopei sono alla ricerca di un centrale e il giocatore dell’Udinese sembra essere uno dei nomi in cima alla lista. I friulani potrebbero aprire ad una cessione in questa sessione di calciomercato naturalmente davanti ad una proposta intorno ai 20 milioni di euro.

Manna ci pensa e valuta la possibilità di portarlo subito alla corte di Conte soprattutto se dovesse uscire uno tra Juan Jesus e Rafa Marin. Una mossa che consentirebbe alla squadra di Conte di battere la concorrenza presente sul croato.

Il nome di Bijol, come sappiamo, è sulla lista dell’Inter, ma i nerazzurri sarebbero intenzionati a muoversi solamente in estate. Questo rende complicato il suo arrivo in nerazzurro se il Napoli dovesse anticipare il suo arrivo a gennaio. Vedremo cosa succederà nelle prossime settimane e quali saranno le scelte da parte dello stesso Manna.

Al momento le certezza è rappresentata dal fatto che il centrale croato è un obiettivo di entrambe le squadre e i partenopei sarebbero pronti a spendere 20 milioni di euro da subito per avere la meglio su Marotta.