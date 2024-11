L’Inter compra il Messi serbo: cosa sta succedendo

I nerazzurri iniziano a programmare il futuro. Occhi su un talento destinato entro l’estate a fare il salto di categoria in una big

Le indicazioni date da Oaktree sono state sin da subito chiare. La proprietà americana ha intenzione di continuare a far restare l’Inter competitiva in Europa e in Italia, ma con una strategia differente dal passato. Basta puntare su giocatori over 30, ma dalla prossima sessione di calciomercato si darà priorità a quei rinforzi in grado di dare un futuro al club. Per questo motivo Marotta e Ausilio sin da ora stanno seguendo da vicino i calciatori giovani e destinati a mantenere alto il livello della squadra.

C’è un giocatore che l’Inter ha potuto vedere da molto vicino e sta valutando con attenzione. I nerazzurri sono sulle tracce del Messi serbo e potrebbero muoversi già a gennaio per capire la fattibilità dell’operazione. Non sarà per nulla semplice arrivare alla fumata bianca per diversi motivi, ma Marotta e Ausilio lo seguono da vicino e vedremo se alla fine si riuscirà a piazzare il colpo.

L’Inter lavora per il futuro ed è alla ricerca di giocatori di assoluto livello. I nerazzurri in questa stagione hanno potuto ammirare da vicino un calciatore giovane, ma di qualità importante e per questo motivo non è da escludere che ci possa essere un tentativo per capire la fattibilità dell’operazione.

Calciomercato Inter: colpo a sorpresa, arriva il Messi serbo

Gli occhi dei nerazzurri (e non solo) sono su Andrija Maksimovic, talento della Stella Rossa. Il classe 2007, che ha giocato contro l’Inter in Champions League, è ormai un punto fermo della squadra serba e in patria viene paragonato al calciatore argentino. Su di lui ci sono gli occhi di diverse squadre anche se per adesso ancora nessuna si è mossa. Ci vogliono circa 20 milioni di euro per cederlo e a questo punto resta da capire se proverà a piazzare il colpo a gennaio o a giugno.

In Viale della Liberazione si stanno facendo tutte le valutazioni del caso. Il giocatore piace, ma bisognerà muoversi in anticipo per anticipare una concorrenza importante che include anche il Manchester City.