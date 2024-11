Marotta chiude dopo Verona-Inter: Asllani per beffare il Milan

La partita di sabato è l’occasione per vedere da vicino un obiettivo nerazzurro. L’albanese rappresenta la chiave per piazzare un colpo importante

L’Inter guarda al futuro e ha messo nel mirino diversi giocatori in vista del calciomercato di luglio. Oaktree spera già a partire dalla prossima estate di iniziare l’ormai famosa operazione svecchiamento rosa. Quindi addio agli over 30 e spazio a rinforzi giovani, ma di assoluta qualità. E la partita di sabato contro il Verona è l’occasione per ammirare da vicino uno dei nomi presenti sulla lista della coppia formata da Marotta e da Ausilio.

Il giocatore piace molto in Viale della Liberazione e questo weekend è l’occasione per guardare da vicino le sue potenzialità e magari anche iniziare una discussione con il club scaligero. L’idea da parte di Marotta è quella di chiudere il tutto la prossima estate, ma la presenza di una folta concorrenza potrebbe portare i nerazzurri magari ad anticipare un po’ le tempistiche e battere i rivali. Naturalmente siamo nel campo delle idee e non ci resta che aspettare i prossimi mesi per capire se il tutto si svilupperà oppure no.

Marotta pensa al futuro e guarda con attenzione ad un calciatore che si sta mettendo in evidenza con la maglia del Verona. I nerazzurri sabato lo seguiranno dal vivo e prenderanno ulteriori appunti per poi valutare se affondare il colpo o magari aspettare ancora un po’.

Calciomercato Inter: occhi in casa Verona, i dettagli

Tra gli obiettivi di calciomercato dell’Inter c’è anche Reda Belahyane, forse la nota più liete di questo Verona. Sul classe 2004 hanno messo gli occhi diverse squadre tanto che si parla della possibilità di un tentativo immediato da parte del Milan. I nerazzurri ragionano più in ottica estate e potrebbero magari entrare nel vivo della trattativa nei primi giorni di luglio, ma prima serve la partenza di Asllani. La cessione dell’albanese è destinata a finanziare l’acquisto del marocchino.

Ma attenzione anche ad una mossa a sorpresa da parte di Marotta. Non è da escludere che l’Inter riesca a opzionare Belayhane per poi approfondire con calma la questione la prossima estate. Naturalmente per il momento siamo nel campo delle ipotesi e dei ragionamenti. Nelle prossime settimane si proverà a capire meglio come muoversi. Intanto i nerazzurri sono pronti a seguirlo da vicino e a prendere appunti in ottica futura.