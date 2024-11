Inzaghi su un’altra panchina, svelati i numeri. E un titolarissimo può seguirlo

Simone Inzaghi pronto a dire addio all’Inter, numeri clamorosi: ecco il big che può seguirlo lontano da Milano

Sono stati mesi bollenti che hanno delineato, tra alti e bassi, il destino di Simone Inzaghi. Il tecnico dell’Inter è tra i più seguiti e apprezzati in Europa ed il suo futuro – almeno sulla carta – pare chiaro. Inzaghi è legato al gruppo nerazzurro ma le voci che lo vorrebbero vicino a dire addio alla causa nerazzurra sono tornare a farsi sentire.

Inzaghi ha prolungato con l’Inter fino al 30 giugno 2026, a 6,5 milioni netti più bonus a stagione. Settimane dopo l’annuncio arrivato lo scorso luglio, però, ci ha provato concretamente il Manchester United. Ma l’opzione ‘Red Devils’ è morta sul nascere, visto che alla fine gli inglesi non hanno potuto più temporeggiare, esonerando ten Hag e scegliendo – nell’immediato – Amorim.

Tutto finito? Niente affatto. Inzaghi lontano dalla Milano nerazzurra è una possibilità ancora concreta. Tramontata l’ipotesi Old Trafford, occhio ad un’altra big di Premier League che potrebbe cambiare guida tecnica dalla stagione 2025/26: si tratta dell’Arsenal.

Via con Inzaghi: l’Inter perde la sua stella

Gli sport analyst di ‘Sportcasting.com‘ hanno rivelato uno scenario clamoroso per giugno. Se i ‘Gunners’ non dovessero conquistare un trofeo importante quest’anno, Mikel Arteta potrebbe finire per salutare la società londinese.

Un’avventura che si chiuderebbe dopo cinque anni e mezzo, atta a favorire l’approdo di Inzaghi quotato a 4 ed in pole position. E col tecnico emiliano arriverebbe un grandissimo colpo, quell’Hakan Calhanoglu che porterebbe qualità ed esperienza in mezzo al campo della squadra inglese.

Il turco, in scadenza nell’estate 2027, è stato accostato in passato al Bayern Monaco: adesso all’Arsenal, con Inzaghi, si aprirebbe una possibilità davvero pazzesca. Calhanoglu all’Inter guadagna 6,5 milioni di euro netti all’anno, una cifra che a Londra potrebbe lievitare intorno ai 10.

Intanto proprio in quella zona del campo la squadra di Arteta mostra dei limiti importanti: Calhanoglu, infatti, prenderebbe il posto di Thomas Partey che ad oggi viene considerato l’anello debole della mediana dell’Arsenal. Inzaghi potrebbe portare con sé, quindi, il numero 10 nerazzurro. Servirebbe, però, un’offerta importantissima.

Marotta difficilmente darebbe il via libera alla partenza di Calhanoglu per meno di 50 milioni di euro. Ma tutto passerà da Inzaghi…