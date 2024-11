Vogliono chiudere subito: Calhanoglu-Reijnders, 50 milioni

Un club è pronto a rinforzare il centrocampo e gli occhi sono puntati principalmente su Milan e Inter

Manca ormai poco più di un mese all’inizio del calciomercato invernale e le squadre iniziano a fare sul serio. Stando alle ultime indiscrezioni, un club vorrebbe a gennaio rinforzare il reparto di centrocampo con almeno un colpo di livello. Gli occhi sono puntati in Italia e si guarda con attenzione in casa di Milan e Inter.

Le prestazioni di Calhanoglu e Reijnders non stanno assolutamente passando inosservate e il club potrebbe decidere di affondare il colpo per uno dei due o magari per entrambi entro la prossima estate. Due trattative non semplici per diversi motivi, ma un tentativo dovrebbe essere fatto a prescindere. Naturalmente la strada è lunga e non possiamo escludere delle sorprese in questo senso considerato che durante il calciomercato non si può escludere nulla.

L’Inter a gennaio potrebbe essere costretta a resistere alle sirene di calciomercato per quanto riguarda Calhanoglu. Sappiamo che Reijnders viaggia ormai spedito verso il rinnovo con il Milan e a questo punto non è da escludere che il club possa fiondarsi sul turco per rinforzare il proprio reparto di centrocampo.

Calciomercato Inter: assalto a Calhanoglu, i dettagli

Dall’Inghilterra confermano che l’Arsenal è alla ricerca di un centrocampista di qualità e Calhanoglu rappresenta sicuramente uno dei nomi più importanti nel panorama europeo. Una trattativa non semplice da portare a termine visto che l’Inter non ha intenzione di vendere il giocatore a gennaio per una cifra poi inferiore ai 50 milioni di euro.

L’operazione, quindi, non è assolutamente destinata a decollare per i motivi che vi abbiamo detto in precedenza. Questo non significa che un tentativo l’Arsenal non lo farà considerato anche il fatto che Arteta vuole rinforzi importanti per alzare il livello della rosa.

Da parte dell’Inter, però, nessuna intenzione di sedersi al tavolo almeno per il momento. In estate la situazione potrebbe cambiare considerato che si parla di un classe 1994 e forse è l’ultima occasione per fare una plusvalenza importante. Ma quella è tutta un’altra storia. Al momento si pensa a ottenere il massimo dalla stagione in corso e per questo Marotta non ha intenzione di privarsi dei propri elementi indispensabili.