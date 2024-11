Vendono Dimarco, scoppia la contestazione: 60 milioni e scambio

L’esterno nerazzurro continua ad attirare l’attenzione di diversi club. Possibile la prossima estate delle offerte per strappare il sì del club

Federico Dimarco è uno degli intoccabili in casa Inter. Inzaghi in questa stagione ha fatto tanto turnover, ma nelle rotazioni l’esterno quasi sempre è partito titolare. Una scelta che conferma l’importanza del giocatore negli schemi del tecnico piacentino. Ma in queste ore sta girando una voce destinata a creare un po’ di paura soprattutto tra i tifosi, che vedono nel calciatore uno dei punti di riferimento.

Le prestazioni di Dimarco, infatti, non sono assolutamente passate inosservate a diversi club e una in estate potrebbe decidere di presentare una proposta all’Inter per provare a strappare il sì del calciatore e del club nerazzurro. Siamo naturalmente nel campo delle ipotesi e non sarà semplice arrivare alla fumata bianca. Ma un tentativo ci sarà e i tifosi sperano che il tutto possa concludere senza l’addio del proprio calciatore.

Nell’Inter nessuno è incedibile, anche se per portare via ai nerazzurri alcuni giocatori ci vogliono offerte importanti. Uno di questi è sicuramente Dimarco. I nerazzurri non hanno in programma la partenza del proprio esterno, ma davanti ad una proposta indecente potrebbero essere fatte alcune valutazioni per capire meglio se far partire o no il calciatore.

Calciomercato Inter: offerta per Dimarco, i dettagli

Gli interessi nei confronti dell’esterno non mancano e la prossima estate l’Arsenal potrebbe bussare alla porta dell’Inter per capire eventualmente la fattibilità dell’operazione. La possibile offerta dei Gunners comunque non dovrebbe far traballare Marotta. Si parla, infatti, di circa 40-45 milioni più il cartellino di Zinchenko, giocatore accostato ai nerazzurri e ormai fuori dagli schemi di Arteta. Il tutto comunque dovrebbe vedere una risposta negativa da parte di Viale della Liberazione sia per questioni economiche che di rapporti con i tifosi.

Inutile negare che una cessione di Dimarco porterebbe malumore tra il tifo nerazzurro e quindi ogni decisione dovrà essere ponderata per non scatenare la rabbia dei supporters interisti. L’offerta dell’Arsenal, come detto in precedenza, non è assolutamente di quelle irrinunciabili e per questo motivo difficile che da parte di Viale della Liberazione ci possa essere un’apertura. Poi se le cifre dovessero aumentare allora il discorso cambierebbe. Ma per il momento l’operazione non è destinata a decollare durante il calciomercato estivo.