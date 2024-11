Infortunio Pavard: esami e ‘mazzata’ Inter

Le condizioni del francese preoccupano i nerazzurri. Il giocatore si sottoporrà agli esami strumentali, ma le sensazioni non sono positive

Prima Acerbi, poi Pavard: piccola emergenza in difesa per l’Inter in vista della Fiorentina. Inzaghi spera di poter recuperare il centrale italiano visto che per il francese le speranze sono praticamente pari a zero. Il giocatore si è fermato durante la partita contro il Lipsia toccandosi subito i flessori. Ora si attendono gli esami strumentali per avere un quadro più chiaro sull’infortunio del calciatore.

Le prime informazioni arrivate da San Siro parlano di un risentimento muscolare ai flessori della coscia sinistra. Naturalmente ad Appiano Gentile preferiscono aspettare gli approfondimenti medici prima di emettere un comunicato ufficiale. La certezza è rappresentata dal fatto che salterà la sfida contro la Fiorentina. Poi per il resto bisognerà aspettare ancora qualche ora, ma la speranza da parte di Inzaghi è che non sia niente di grave.

Al momento non si hanno certezze sui tempi di recupero di Pavard. Si attendono gli esami strumentali per capire meglio l’entità del problema e quando potrà rientrare in campo. Il problema al flessore, però, lo potrebbe far stare fuori per diverse partite e toccherà a Inzaghi trovare soluzione differenti a partire da Firenze dove anche Acerbi è in dubbio.

Inter: infortunio Pavard, le ultime

Gli approfondimenti medici consentiranno di avere un quadro più chiaro sui tempi di recupero di Pavard, ma da un risentimento ad un flessore difficilmente si recuperare nel giro di pochissimi giorni. Probabile uno stop di una settimana e quindi un rientro a disposizione contro la Lazio il 16. Anche se Inzaghi spera di averlo in panchina il 10 dicembre contro il Leverkusen. Una risposta certa comunque la avremo solo dopo gli esami strumentali di domani, quindi non ci resta che attendere le prossime ore per avere un quadro più delineato

Di certo l’infortunio di Pavard non è assolutamente una buona notizia per l’Inter. In difesa c’è già Acerbi in dubbio e, per questo motivo, contro la Fiorentina possibile Carlos Augusto o Darmian nei tre dietro insieme a Bisseck e de Vrij. Ci potrebbe essere anche la soluzione Palacios, ma l’argentino in questo momento ha trovato poco spazio e sembra davvero difficile immaginarlo in campo in una gara così delicata come quella del ‘Franchi’.