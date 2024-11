L’Inter compra il nuovo Thuram: “Può arrivare già a gennaio”

I nerazzurri hanno messo gli occhi su un calciatore con caratteristiche molto simili a quelle del francese. L’affare potrebbe chiudersi subito

Manca ancora un mese all’apertura del calciomercato invernale, ma le squadre iniziano a muoversi per individuare i giusti obiettivi per rinforzare la squadra. Come spiegato nei giorni scorsi, l’Inter difficilmente piazzerà dei colpi importanti in questo gennaio.

Lo sguardo in Viale della Liberazione è puntato principalmente alla prossima estate quando saranno diversi gli innesti da dare a Inzaghi. Ma questo non significa che non ci saranno delle possibili entrate tra qualche settimana. La porta ai giovani non è chiusa e uno potrebbe arrivare sin da subito.

L’Inter avrebbe messo gli occhi su un giocatore con caratteristiche molto simile a quello di Thuram. Un investimento che i nerazzurri potrebbero fare anche guardando al futuro e magari ad una cessione dello stesso francese in estate. Al momento siamo naturalmente solo nel campo delle ipotesi e vedremo cosa succederà in futuro.

Calciomercato Inter: colpo a sorpresa, chi arriva in attacco

Il reparto offensivo in questo momento è completo. Le mancate partenze di Correa e Arnautovic non hanno permesso di fare movimenti in entrata e sarà così anche a gennaio senza uscite. In caso di una cessione dell’argentino o dell’austriaco, le cose cambierebbero e non è da escludere la possibilità di un colpo durante il calciomercato invernale.

Per il momento siamo nel campo delle ipotesi e bisogna aspettare i prossimi giorni per avere un quadro più chiaro. “Può arrivare a gennaio“, così spaziointer.it sul possibile rinforzo in attacco dell’Inter. Il nome che sarebbe finire nel mirino dei nerazzurri è quello di Moussa Sylla, 25enne dello Schalke 04.

Il giocatore ha voglia di fare il salto di qualità e il suo entourage è pronto a trovare una soluzione direttamente durante il calciomercato invernale. Ipotesi non semplice da concretizzare visto che i tedeschi non vorrebbero privarsi di lui a stagione in corso e la concorrenza di diverse squadre, tra cui la Juventus, potrebbe portare la società di Gelsenkirchen a rimandare tutto in estate per guadagnare di più.

Attualmente il prezzo si aggira intorno agli 8-10 milioni, ma i numeri di questa stagione (7 reti in 12 partite nella Zweite Bundesliga fino ad oggi) potrebbero portare ad aumentare la sua valutazione. L’Inter potrebbe decidere di anticipare il colpo visti i buoni rapporti con l’entourage (Pimenta è il suo agente, lo stesso di Mkhitaryan) e magari lasciarlo in prestito allo Schalke fino al termine della stagione se non ci saranno uscite.