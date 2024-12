È stata la mano di Conte: squalifica pesantissima, salta Lazio-Inter

Brutte notizie per quanto riguarda il campionato: un giocatore salterà il match di lunedì 16 dicembre

Archiviata l’importante vittoria contro il Napoli, la Lazio si prepara al secondo big match consecutivo. I biancocelesti, infatti, attendono l’Inter dell’ex Simone Inzaghi in una sfida che si preannuncia fondamentale per entrambe le compagini. E per i nerazzurri arrivano delle buone notizie. Un giocatore non sarà a disposizione contro i nerazzurri per squalifica.

Una assenza molto pesante considerata anche l’importanza del calciatore negli schemi di Baroni. La speranza del tecnico dei biancocelesti è che non si debba fare i conti con altre situazioni simili, ma ci sono ancora delle valutazioni da fare e il rischio di presentarsi senza due pedine fondamentali è molto alto. A questo punto non ci resta che aspettare i prossimi giorni per avere un quadro più chiaro e capire meglio cosa succederà a Formello.

La Lazio si sta dimostrando una squadra molto ostica da affrontare e quindi servirà la migliore Inter per portare a casa i tre punti e lanciare un messaggio molto chiaro al campionato. Naturalmente dall’altra parte Baroni spera di poter contare sull’intera rosa a disposizione anche se, almeno per il momento, le notizie che arrivano non sono positive.

Lazio-Inter, Baroni trema: possibile una doppia tegola

Ad oggi si ha la certezza dell’assenza di Valentin Castellanos. L’attaccante della Lazio ha rimediato una ammonizione contro il Napoli e non sarà a disposizione di Baroni perché diffidato. Toccherà al tecnico decidere se schierare Pedro e avanzare Dia oppure dare fiducia ad un Noslin in ottima forma.

Ma non è assolutamente finita qui visto che sono da valutare le condizioni di Romagnoli, uscito intorno all’ora di gioco per un infortunio muscolare. Il suo problema sarà valutato nei prossimi giorni, ma in questo momento sembra molto complicato ipotizzare un suo ritorno in campo già lunedì.

Una doppia assenza che sicuramente peserebbe molto sulla Lazio. Romagnoli e Castellanos sono sicuramente tra i giocatori di riferimento di questa squadra e si dovrà trovare la giusta soluzione per sostituirli. I ragionamenti in questo momento sono già in corso con Baroni chiamato a inventarsi qualcosa per provare a piazzare un altro successo importante. Noslin o Pedro sono i principali indiziati per l’attacco mentre in difesa chance per Patric al fianco di Gila.