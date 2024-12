Una follia da 80 milioni: agente in città, stanno fregando l’Inter

I nerazzurri rischiano di essere beffati sul calciomercato. Il procuratore ha incontrato il club, i dettagli

Lavori in corso a Viale della Liberazione. La dirigenza dell’Inter, nonostante non sono previsti particolari movimenti a gennaio, si sta guardando intorno per capire come rinforzare la rosa a disposizione di Simone Inzaghi. Sul taccuino di Marotta e Ausilio ci sono diversi nomi, ma uno presto potrebbe essere depennato. Un club si è inserito nella corsa al calciatore e potrebbe sbaragliare l’intera concorrenza.

Stando alle ultime notizie, il suo procuratore nelle scorse ore ha incontrato il club e si potrebbe concludere a breve una operazione da 80 milioni di euro. Accordo che toglierebbe fuori dai giochi l’Inter e costringerebbe Marotta a guardarsi intorno per individuare altri rinforzi. Naturalmente i nerazzurri restano alla finestra anche per questo giocatore e sono pronti a cogliere l’occasione se ci dovesse essere.

Inter: agente in città, nerazzurri beffati

Sono settimane di valutazione e riflessione anche in casa Inter. I nerazzurri stanno facendo dei ragionamenti su come rinforzare la squadra di Inzaghi. Un nome che piace molto, come noto, è quello di Jonathan David. Mavromaras, procuratore del canadese, sta facendo il giro delle squadre interessate per capire meglio la soluzione ideale per il suo assistito. Nella giornata di ieri, domenica 8 dicembre, era a Londra ad assistere al derby londinese tra Tottenham e Chelsea. Possibile che si sia incontrato coi dirigenti del Chelsea.

I Blues sono una opzione concreta considerata la necessità di prendere un attaccante. Il giocatore starebbe spingendo per andare al Barcellona o in Premier mentre ad oggi la Serie A è più una terza opzione e quindi non semplice da concretizzare.

Senza dimenticare i costi di questa operazione. Tra ingaggi e commissioni si parla di un investimento di circa 80 milioni di euro. Una cifra elevata per le casse dell’Inter e anche paragonando al valore del giocatore.

I nerazzurri restano alla finestra e sono pronti a cogliere qualsiasi occasione dovesse capitare. Naturalmente rispettando la linea economica imposta da Oaktree e quindi da parte di David ci dovrebbe essere un leggero calo delle pretese. A questo punto non ci resta che aspettare i prossimi giorni per avere un quadro più chiaro e capire cosa succederà.