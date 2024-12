All’Inter fa impazzire: blitz allo stadio e affare col Real Madrid, le cifre ufficiali

I nerazzurri iniziano a muoversi per un calciatore. La presenza ad una partita conferma l’interesse e presto ci potrebbero essere nuovi contatti

A Viale della Liberazione il lavoro non si ferma mai. Nonostante a gennaio non sono previsti particolari movimenti, i dirigenti dell’Inter sono impegnati a scovare i talenti per la prossima stagione. Oaktree ha intenzione di iniziare l’ormai famosa operazione di svecchiamento della rosa e il compito a Marotta e Ausilio di trovare i giocatori giovani e futuribili da dare a Simone Inzaghi a partire dal ritiro estivo.

E c’è un giocatore che piace da tempo all’Inter. I nerazzurri lo seguono ormai da vicino e nell’ultimo weekend sono andati a vederlo da vicino per capire le sue abilità. Le aspettative non sono state deluse e presto si potrebbe bussare alla porta del Real Madrid per capire la fattibilità dell’operazione. I Blancos non lo cederanno facilmente, ma un tentativo da Marotta sarà fatto magari nella speranza di trovare una porta aperta da parte di Perez.

Inter: missione allo stadio, nel mirino il talento argentino

L’Inter inizia a muoversi sul calciomercato. In questo momento siamo nella fase delle valutazioni e questa comprende anche l’andare a vedere da vicino il possibile obiettivo. La presenza di Zanetti al Sinigaglia di Como ha due obiettivi principali. Il primo sicuramente quello di assistere da vicino al match della prossima avversaria dei nerazzurri.

Il secondo è quello di vedere dal vivo un possibile obiettivo dell’Inter: Nico Paz. Il talento argentino piace a diverse squadre e su di lui ci sarebbe anche l’interesse dei nerazzurri per la prossima stagione. Al momento ci si ferma solo a questo anche perché la situazione contrattuale del classe 2004 non è semplice.

I numeri di Nico Paz

Interesse dell’Inter per Nico Paz giustificato dai numeri del classe 2004 nella sua prima vera stagione tra i professionisti. Nelle 15 partite giocate con la maglia del Como sono due i gol messi a segno e quattro gli assist. Cifre importanti se si pensa anche alle difficoltà dei lariani in questa prima parte di stagione alle 18 reti segnate in sedici sfide.

Il Real Madrid ha la possibilità di riportarlo in Spagna entro il 2027 per una cifra intorno ai 12 milioni e l’intenzione dei Blancos sarebbe quella di esercitare subito la clausola e non aspettare giugno.

Uno scenario che porterebbe l’Inter a dover trattare con il Real Madrid l’eventuale acquisto di Nico Paz. E non è detto che i Blancos daranno il via libera alla sua cessione. Molto dipenderà anche chi siederà sulla panchina degli spagnoli la prossima stagione. Al momento l’unica cosa certa è che il nome del talento argentino è sul taccuino di Marotta.