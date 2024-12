L’Inter chiude l’anno col botto: Marotta lo prende a zero

Possibile colpaccio dei nerazzurrin nel reparto arretrato: il grande campione a titolo gratuito, commissioni escluse

Tra Scudetto e sogno Champions prosegue la stagione dell’Inter campione d’Italia in carica. Certo, il calciomercato estivo ha portato nuove soluzioni nelle mani di Simone Inzaghi, ma anche la concorrenza si è rinforzata parecchio.

Ci sarà da sudare per arrivare fino in fondo in ogni competizione, con l’idea di mantenere alti gli standard del club. Oaktree, d’altro canto, sta provando un’inversione di rotta per completare nel migliore dei modi l’operato anche in sede di mercato. Ecco, in vista di gennaio sono attese numerose novità soprattutto per quel che concerne le uscite. In attacco, in particolar modo, dove Marko Arnautovic potrebbe trasferirsi al Torino.

Rimane un cruccio da non sottovalutare: la situazione in difesa. Acerbi e Darmian stanno già facendo i conti con l’età e nonostante il rinnovo fino al 2026, difficilmente avranno un ruolo di primaria importanza l’anno prossimo.

Firma gratis con l’Inter: affare stellare

Ecco perché Beppe Marotta vuole puntare in grande, a maggior ragione se (come sembra) Stefan de Vrij dovesse fare le valigie per lasciare Milano a parametro zero il prossimo 30 giugno. Il sogno della dirigenza di Viale della Liberazione, secondo alcune fonti inglesi, sarebbe Virgil van Dijk.

Negli ultimi anni il nazionale olandese, nonostante l’avanzare dell’età, ha dimostrato di essere ancora tra i centrali più forti e decisivi al mondo. Il 33enne di Breda, che sta dominando tanto in Champions League quanto in Premier con il suo Liverpool, pare però destinato a cambiare aria a fine stagione. I ‘Reds’, infatti, programmano una vera e propria rivoluzione nella quale entrerà anche van Dijk.

L’idea è quella di svecchiare la rosa, rinforzandola con profili giovani e di prospettiva, in linea con la politica societaria. Ecco perché van Dijk a zero può essere un’occasione da non lasciarsi assolutamente scappare. E così Marotta dovrà fare i conti con cifre e dettagli che riguarderanno uno dei colpi più importanti e rumorosi degli ultimi dieci anni: l’Inter può riuscirci così.

Van Dijk-Inter: le cifre del super colpo

È evidente che risparmiare sul cartellino sarà un fattore fondamentale per potersi dedicare ad un’eventuale trattativa con l’entourage di van Dijk, per tentare di trovare la quadra lato stipendio. Proprio l’ingaggio sarebbe il problema più grande.

Perché van Dijk a Liverpool percepisce una cifra vicina ai 13 milioni di euro a stagione: decisamente tanti, troppi se si considerà anche che il difensore compirà 34 anni il prossimo 8 luglio. Appare dunque molto complicato che si possa trovare in tempi brevi un accordo ma con Marotta – si sa – tutto è possibile.

Andrà anche limata la volontà di Oaktree di puntare quasi esclusivamente su profili giovani per il futuro, investimenti che possano ritornare ad essere remunerativi nel giro di pochi anni: non certo il caso di van Dijk che potrebbe garantire al massimo un biennio di alto livello in maglia nerazzurra.