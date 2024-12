Telefonata all’Inter e un affare assurdo: hanno chiuso a 95 milioni

Gli agenti di un calciatore potrebbero offrire il loro assistito ai nerazzurri. Un profilo che stuzzica, ma c’è un problema da considerare

Manca ormai poco più di una settimana all’apertura del calciomercato invernale. L’Inter si muoverà solo in caso di occasioni importanti oppure contrattempi dovuti a infortuni e cessioni. Marotta non ha chiuso a possibili addii a gennaio soprattutto se ci dovessero essere richieste da parte dei calciatori. Per questo motivo sono in corso le valutazioni anche per capire come muoversi in caso di qualche uscita.

Secondo le ultime indiscrezioni, un giocatore potrebbe essere proposto all’Inter in ottica calciomercato invernale. Una proposta che potrebbe stuzzicare i nerazzurri, ma le condizioni rendono molto difficile immaginare una fumata bianca in questo momento. Poi naturalmente la strada è lunga e non possiamo escludere nulla.

Calciomercato Inter: proposto all’Inter, i dettagli

L’Inter è una squadra che con il tempo e grazie al lavoro di Simone Inzaghi si è costruita una sorta di credibilità a livello internazionale. Questo porta molti agenti a valutare i nerazzurri come destinazione del proprio assistito. Poi naturalmente a viale della Liberazione fanno tutte le valutazioni per capire meglio la fattibilità dell’operazione. Un passaggio che sarà fatto anche se l’entourage del giocatore in forza ad un club francese dovesse bussare alla porta di Marotta.

Inter: rompe con il PSG, difficile l’apertura di Marotta

In casa PSG il momento non è dei più semplici. Sono diversi i giocatori in uscita sia per questioni tecniche che per incomprensioni con il tecnico. Tra loro c’è anche un possibile obiettivo dell’Inter. Il calciatore potrebbe, infatti, essere proposto ai nerazzurri, ma per il momento le possibilità di arrivare ad una fumata bianca sono quasi pari a zero.

Kolo Muani-Inter: pista impossibile

Secondo le ultime informazioni, il PSG entro l’estate dovrebbe dare il via libera alla cessione di Kolo Muani. La punta è oramai ai ferri corti con Luis Enrique e ad oggi sembra impossibile immaginare una permanenza.

Non è da escludere che l’attaccante possa essere offerto ai nerazzurri vista la necessità del club di prendere un calciatore di livello in attacco. Ma è impossibile che possa arrivare un’apertura da Marotta viste anche le condizioni.

Il giocatore, infatti, guadagna 7 milioni, uno stipendio che, stando alla politica di Oaktree, difficilmente sarà sborsata dal club nerazzurro. Senza dimenticare che da parte del PSG c’è la volontà di non avere una minusvalenza elevata e quindi si proverà a guadagnare una cifra ai 95 milioni di euro spesi per acquistarlo.