Flessore ko: è a rischio per la Supercoppa in Arabia

Brutte notizie dall’infermeria. Problema serio ed è in dubbio la sua presenza in Supercoppa. I dettagli

Il calcio italiano non si ferma e il rischio di dover fare a meno di giocatori per la Supercoppa è elevato. Mancano ormai meno di due settimane dall’appuntamento con il primo trofeo stagionale in Arabia e dall’infermeria non sempre arrivano delle buone notizie. Un giocatore si è fermato per un problema al flessore e le sue condizioni dovranno essere valutate nei prossimi giorni. Ad oggi la sua presenza per inizio gennaio è a forte rischio.

La speranza del tecnico è quella di poterlo avere a disposizione per la Supercoppa. Nei prossimi giorni saranno effettuati tutti gli accertamenti medici del caso per capire come procederà il recupero. La sua presenza in campo è in dubbio e le riserve molto probabilmente saranno sciolte in vista della partenza in Arabia.

Infortunio e problema al flessore: niente Supercoppa?

Il tempo per recuperare per la Supercoppa ancora c’è, ma il flessore rappresenta un problema non semplice da smaltire nel giro di pochi giorni. L’infortunio sarà valutato molto probabilmente a inizio gennaio per capire meglio le sue condizioni. La speranza da parte del tecnico è quello di averlo a disposizione almeno per la panchina. Molto dipenderà da come si svilupperà la situazione anche se la stagione è lunga e, quindi, il club non prenderà rischi inutili.

Emergenza infortuni: quanti giocatori a rischio per l’Arabia

Non è sicuramente un periodo facile per quanto riguarda le squadre in Serie A che prenderanno parte alla Supercoppa. Una situazione emergenziale non facile anche se i tecnici sperano di poter recuperare tutti per la trasferta in Arabia e i dubbi saranno sciolti nelle prossime settimane.

In casa Milan è da valutare la situazione Leao. Il portoghese ha lasciato il match contro il Verona nel primo tempo a causa di un problema al flessore. Per il giocatore l’anno è finito e le sue condizioni saranno valutate nelle prossime settimane. La speranza di Fonseca è quella di poter contare su di lui per il 3 gennaio contro la Juventus, ma si dovrà aspettare fine mese per avere un quadro più chiaro.

La stagione è assolutamente molto lunga e per questo motivo non si prenderanno dei rischi inutili. Leao sarà a disposizione solamente in caso di un recupero completo dall’infortunio. Altrimenti il Milan dovrà fare a meno del portoghese durante la trasferta in Arabia.

Infortuni Inter: il punto sulla Supercoppa

Non solo Leao, anche in casa Inter sono da valutare un po’ di situazioni. Darmian e de Vrij sono pronti ad essere regolarmente a disposizione per la Supercoppa. E Inzaghi spera di riuscire ad avere tra i convocati anche Acerbi e Pavard, ormai da tempo ai box per infortunio.