L’Inter è Paz di lui: spunta uno scambio clamoroso

Il talento argentino del Como è l’obiettivo numero uno per il club nerazzurro. In queste ore è spuntata anche una ipotesi clamorosa

A viale della Liberazione si continua a lavorare sul calciomercato. Nonostante a gennaio non sono attese particolari novità a meno di infortuni o cessioni, la dirigenza nerazzurra è molto attiva per programmare con calma la sessione estiva. A luglio l’Inter dovrà effettuare diversi movimenti in entrata e in uscita e Marotta sta sin da ora iniziando a sondare il terreno. Tra i nomi in cima alla lista c’è sicuramente quello di Nico Paz.

Il talento argentino del Como è stato individuato dalla dirigenza nerazzurra come l’erede di Mkhitaryan. I contatti con il suo entourage vanno ormai avanti da tempo e presto si potrebbe iniziare anche a trattare con il club lariano. Stando a quanto riferito da La Gazzetta dello Sport, nell’operazione potrebbe essere inserito anche un calciatore.

Inter: obiettivo Nico Paz, il ruolo di Zanetti

I nerazzurri lo hanno seguito da vicino anche contro la Roma e i dialoghi con il suo entourage vanno avanti ormai da tempo. Per questa trattiva è sceso in campo anche lo stesso Zanetti. Lui è amico del padre (i due hanno giocato insieme il Mondiale 1998), con la società di Viale della Liberazione che può sfruttare questo rapporto per anticipare la concorrenza e portare l’argentino alla corte di Inzaghi.

Calciomercato Inter: scambio per Nico Paz, i dettagli

L’Inter in questo momento si è mossa solamente con il calciatore perché la situazione contrattuale non è semplice. Il Real Madrid ha il diritto di recompra fino al 2027 con cifre a salire fino a 12 milioni di euro. E, stando alle ultime indiscrezioni, la volontà dei Blancos è proprio quella di riprenderselo al termine della stagione e valutare con calma il suo futuro. Una possibilità che starebbe portando Marotta ad adottare due strategie.

In caso di conferma al Como, l’Inter potrebbe decidere di mettere sul piatto, oltre ad una proposta economica importante, il prestito di Pio Esposito. L’attaccante sta facendo molto bene con lo Spezia e il prossimo anno giocherà certamente in Serie A. Difficile una conferma in nerazzurro per questioni di spazio. Possibile un nuovo trasferimento a titolo temporaneo e i lariani rappresentano una possibilità da tenere in considerazione con la salvezza.

Se, invece, il Real Madrid dovesse riscattarlo, Marotta starebbe ragionando su una operazione in stile Morata alla Juventus. Ovvero acquisto a titolo definitivo con la possibilità di un recompra a favore dei Blancos ad una cifra stabilita.

Inter in pole position per Nico Paz

La trattativa per Nico Paz, quindi, va avanti ormai da diverso tempo e l’Inter è sicuramente la squadra in pole position nella corsa al talento argentino. Poi non ci resta che aspettare le prossime settimane per capire se ci sarà la possibilità di chiudere l’operazione oppure no.