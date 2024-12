Ausilio pazzo di lui: chiama l’agente, un altro arrivo a zero dal Milan

Le ultime di calciomercato Inter mettono in evidenza la possibilità di un Calhanoglu bis, con le dovute proporzioni

I trasferimenti nella storia tra Inter e Milan sono stati diversi e alcuni per certi sensi clamorosi. E non è da escludere che in futuro si possa magari ripetere qualche operazione simile a quella messa a segno dai nerazzurri con Calhanoglu. In particolare c’è un giocatore che ad Ausilio piace da tempo e al termine della stagione va in scadenza con i rossoneri.

I rapporti tra Ausilio e il suo agente sono ottimi e per questo motivo non è da escludere una chiacchierata per capire bene l’eventuale fattibilità di questa operazione. Poi ad oggi è molto difficile immaginare una fumata bianca per diversi motivi, ma l’entourage del calciatore potrebbe comunque fare un tentativo.

Inter: un agente ci prova, pronto un contatto con Ausilio

Ausilio ha da sempre degli ottimi rapporti con diversi agenti e questo lo porta nelle sessioni di calciomercato a sondare il terreno per diversi giocatori. Naturalmente succede anche il contrario: ovvero che i procuratori chiamano il dirigente nerazzurro per proporre i propri assistiti. E non sempre questo tentativo va a buon fine.

Calciomercato Inter: contatto Ausilio-agente, i dettagli

C’è un giocatore che Ausilio segue da tempo e che al termine della stagione va in scadenza con il Milan. Una operazione sin da ora non semplice da portare a termine, ma il procuratore, visti gli ottimi rapporti con il dirigente nerazzurro, potrebbe fare un tentativo e proporlo.

Stiamo parlando naturalmente Luka Jovic. L’avventura del serbo in rossoneri si può considerare conclusa e sono in corso delle valutazioni su come muoversi. Moncada e Furlani sperano di poterlo cedere a gennaio per guadagnare anche una cifra minima. Ma c’è anche l’ipotesi di un addio a zero al termine della stagione e in quel caso Ramadani potrebbe fare un tentativo con l’Inter, ma destinato ad essere rimandato al mittente.

Ausilio, infatti, segue il giocatore dai tempi dell’Eintracht e in passato ci aveva fatto più di un pensiero a portarlo all’Inter per rinforzare l’attacco. Le ultime stagioni, però, sono state deludenti ed ora si può dire che Jovic non è assolutamente più un giocatore da nerazzurri.

Inter-Jovic: una pista non percorribile

Nonostante l’Inter il prossimo anno dovrà cambiare molto in attacco, la pista Jovic non è assolutamente percorribile. Il calciatore nelle ultime stagioni non ha rispettato le attese e si può parlare di un treno delle big italiane passato per lui. Almeno per ora.