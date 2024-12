Paratici al Milan, subito ‘sgarbo’ a Marotta: nome pesantissimo

In rossonero è possibile una rivoluzione. Prende piede l’ipotesi dell’ex Juve come direttore sportivo: possibile uno sgarbo ai nerazzurri

Il Milan prepara la rivoluzione. Dopo le difficoltà avute in questa prima parte di stagione, i vertici rossoneri starebbero pensando ad aprire un nuovo ciclo a partire da giugno. Quasi certamente non si ripartirà da Fonseca. Il tecnico portoghese è perennemente in bilico e ad oggi sembra impossibile pensare ancora lui sulla panchina del Diavolo a luglio. Ma in queste ore sta prendendo piede anche l’ipotesi di un cambio a livello dirigenziale.

Stando alle ultime indiscrezioni, il Milan potrebbe puntare sull’esperienza di Paratici nel ruolo di ds. L’ex Tottenham e Juventus potrà riprendere a fare il suo lavoro da giugno (a squalifica scaduta ndr) e i rossoneri rappresentano una possibilità. Con il suo arrivo è possibile un colpo a sorpresa per quanto riguarda i rossoneri.

Il Milan riparte da Paratici? Pronto il primo colpo

Il Milan prepara una vera rivoluzione per la prossima stagione e il primo tassello potrebbe essere Paratici. Il direttore sportivo da giugno potrà ritornare a fare ufficialmente il suo lavoro vista la fine della squalifica e i rossoneri ci pensano. Un suo sbarco nel club meneghino aprirebbe sicuramente ad un mercato differente e uno dei possibili acquisti potrebbe rappresentare anche uno smacco ai cugini dell’Inter.

Calciomercato Inter: sgarbo del Milan, arriva con Paratici

In queste ultime stagioni il calciomercato del Milan è stato sempre nell’occhio del ciclone a causa di alcune scelte ritenute da molti tifosi sbagliate. Per questo motivo la società starebbe ragionando sulla possibilità di affidarsi ad una persona esperta come Paratici. Il direttore sportivo, in caso di sì ai rossoneri, sarebbe già pronto a chiudere qualche operazione di giocatori che lui conosce molto bene come un obiettivo dell’Inter.

L’arrivo di Paratici in rossonero, infatti, potrebbe portare il Milan a fare un tentativo con il Liverpool per Federico Chiesa. L’ex Juventus, nonostante il ritorno in prima squadra con i Reds, continua ad essere un nome in uscita in ottica calciomercato estivo e non è escluso che l’ex ds del Tottenham possa farci un pensierino. Naturalmente siamo nel campo delle ipotesi e delle suggestioni, ma non è una pista da escludere.

Da sottolineare come l’Inter per il momento non ha intenzione di affondare il colpo per Chiesa. L’ex Juventus resta un nome che piace molto a Marotta, ma le priorità sono diverse anche per quanto riguarda il reparto offensivo.

Sfida Milan-Inter per Chiesa?

Il calciomercato estivo potrebbe vedere una sfida tra Milan e Inter per Federico Chiesa. Al momento siamo nel campo delle ipotesi e suggestioni, ma l’ex Juve piace e con l’arrivo di Paratici anche i rossoneri dovrebbero entrare in corsa con forza nella corsa al giocatore del Liverpool.