Colpo di mercato dell’Inter: l’annuncio di Di Marzio

Il calciomercato è pronto ad entrare nel vivo e anche in casa nerazzurra si lavora per individuare i giusti rinforzi

Manca davvero poco all’apertura della sessione invernale di calciomercato. Dal 2 gennaio si potranno ufficializzare i primi colpi e sono molte le squadre che stanno lavorando per definire alcune trattative. Anche in viale della Liberazione si sta ragionando su come rinforzare la rosa a disposizione di Simone Inzaghi. C’è la convinzione che la squadra è adatta per raggiungere gli obiettivi prefissati ad inizio stagione.

Naturalmente Marotta e Ausilio continuano ad essere molto attenti sul calciomercato anche per sfruttare tutte le occasioni che potranno capitare durante il mese di gennaio. E nelle scorse ore è arrivato un annuncio da parte di Gianluca Di Marzio sul calciomercato della squadra nerazzurra.

Calciomercato: la strategia dell’Inter

La strategia dell’Inter per il calciomercato di gennaio è molto chiara. In viale della Liberazione c’è la certezza di avere una squadra completa e di qualità. Naturalmente in caso di cessioni o di infortuni, Marotta è pronto ad intervenire per rinforzare la rosa a disposizione di Simone Inzaghi. Ma non è da escludere che il presidente nerazzurro possa comunque sfruttare qualche occasione che potrebbe esserci in questa sessione invernale. Difficile, ma non si mai…

L’annuncio di Di Marzio sul mercato dell’Inter

I possibili movimenti in casa Inter sono stati analizzati da Gianluca Di Marzio. L’esperto di calciomercato ai microfoni di Sky Calcio-L’Originale ha fatto un punto della situazione sul calciomercato nerazzurro confermando quanto scritto da noi e detto dallo stesso Marotta.

Stando al giornalista di Sky Sport, l’Inter difficilmente si muoverà a gennaio. Marotta e Ausilio non hanno intenzione di toccare la squadra perché i risultati ci sono e si rischia di rompere gli equilibri e rovinare dei meccanismi che in questo momento sono perfetti. Una idea condivisa anche in parte da Simone Inzaghi. Il tecnico nerazzurro spera magari di avere un rinforzo nel reparto difensivo visto anche le difficoltà avute in questa parte di stagione. Ma senza uscite difficilmente ci sarà un ingresso in quel ruolo.

In viale della Liberazione, nonostante non siano in previsioni dei particolari movimenti, si continua comunque a lavorare con proiezione calciomercato estivo. Ma naturalmente lo sguardo è rivolto a gennaio per non farsi trovare impreparati in caso di qualche cessione nelle prossime settimane.

Inter: un 2024 da incorniciare

Nonostante una eliminazione scottante in Champions League la scorsa stagione, per l’Inter si può parlare di un 2024 assolutamente da incorniciare. E la speranza dei nerazzurri è che anche il 2025 possa essere un anno simile a quello precedente.