Caressa svela tutto in diretta: nuovo attaccante per l’Inter

Il calciomercato è pronto ad entrare nel vivo. Il telecronista di Sky Sport esce allo scoperto sui nerazzurri

Il calciomercato invernale è ormai alle porte e le voci iniziano ad essere molto frequenti. Una sessione che potrebbe non vedere protagonista l’Inter. In viale della Liberazione c’è la certezza di avere una rosa adatta a raggiungere gli obiettivi prefissati e per questo motivo non si attendono particolari movimenti. Lo stesso Marotta, però, nei giorni scorsi aveva sottolineato come davanti a richieste dei giocatori la situazione potrebbe cambiare.

Tra i calciatori più volte accostati alle altre squadre c’è Arnautovic. L’austriaco sta facendo molta fatica con Inzaghi e per questo motivo non è da escludere una sua partenza durante il calciomercato invernale. E Fabio Caressa sul proprio canale Youtube ha svelato il nuovo attaccante nerazzurro.

Inter e il nuovo attaccante

Un movimento in attacco non è assolutamente da escludere in casa Inter. Sia Correa che Arnautovic dovevano partire la scorsa estate e poi sono rimasti nonostante un contratto in scadenza. Ora, però, il futuro dell’austriaco è ritornato in forte dubbio considerato anche l’interesse delle altre squadre, Torino in primis. Naturalmente per adesso siamo nel campo delle ipotesi e non ci resta che attendere i prossimi giorni per avere un quadro più chiaro.

La previsione di Caressa sull’Inter

L’Inter ha una rosa importante e per questo motivo non sono previsti movimenti in entrata. Ma le uscite, come spiegato in precedenza, potrebbero aprire alla possibilità di dare a Simone Inzaghi di disporre un nuovo giocatore. E Fabio Caressa, attraverso il suo canale Youtube, ha fatto il punto sul mercato nerazzurro.

“Io non toccherei niente, in questo momento – le parole del giornalista di Sky Sport – penserei a cedere Arnautovic per prendere un attaccante in più. Se vuoi proprio fare una cosa, visto che da Taremi non c’è stato il supporto che ci si aspettava e l’austriaco è troppo fischiato a San Siro, magari penserei di cedere proprio quest’ultimo per prendere una nuova punta. Ne serve uno che dia prospettive, perché sembra che Arnautovic sia calato nelle considerazioni di Inzaghi. Farei un cambio di quel tipo. Per il resto mi sembra una rosa ben organizzata“.

Quindi per Caressa l’Inter dovrebbe magari puntare su un giocatore giovane in attacco e cedere Arnautovic. Una idea condivisa da molti tifosi, ma per il momento non dalla società nerazzurra.

Inter e il futuro di Arnautovic

Nonostante le parole di Caressa, l’Inter in questo calciomercato non dovrebbe fare movimenti in attacco. Arnautovic è destinato a rimanere in nerazzurro almeno fino al termine della stagione e poi lasciare il club a parametro zero in estate.