Primo botto del 2025: Huijsen-Bisseck, intreccio da 80 milioni

Novità di calciomercato importante in casa nerazzurra. Intreccio da 80 milioni di euro che coinvolge sia l’ex Juve che il centrale tedesco

Tra i protagonisti di questa stagione dell’Inter c’è sicuramente Bisseck. Il tedesco in questa parte di stagione sta trovando più spazio del solito anche grazie agli infortuni e sta dimostrando tutte le sue qualità. E proprio il difensore nerazzurro potrebbe essere protagonista di un intreccio di calciomercato importante.

Secondo le ultime informazioni, Bisseck potrebbe entrare in una operazione che comprenderebbe anche Huijsen oltre che 80 milioni di euro. Al momento si tratta semplicemente di una ipotesi visto che siamo nel campo delle suggestione. Naturalmente nelle prossime settimane potrebbe entrare nel vivo di questa operazione. Vedremo, quindi, cosa succederà e se ci sarà una opportunità di chiudere un affare simile.

Calciomercato Inter: Bisseck nel mirino di diverse squadre

Dopo una prima della scorsa stagione trascorsa nell’ombra, Bisseck con le sue prestazioni è riuscito a prendersi la scena grazie a prestazioni di assoluto livello. Il tedesco è ora considerato come un titolare da parte di Inzaghi e le sue qualità lo hanno portato a finire nel mirino di diversi club. La posizione dei nerazzurri sul giocatore è sempre stata molto chiara, ma davanti ad una proposta importante non è da escludere che ci possa essere una porta aperta alla cessione.

Bisseck: intreccio con Huijsen, i dettagli

Bisseck in questo momento è forse uno dei centrali più forti presenti in Serie A e questo lo porta ad essere molto ricercato sul calciomercato. Il suo nome è sulla lista di molte big europee anche se, almeno fino ad oggi, ancora nessuno ha realmente sondato il terreno con l’Inter per chiudere una operazione simile.

Secondo le ultime informazioni, il Real Madrid vuole ringiovanire la difesa e Bisseck è uno dei nomi presenti sulla lista di Perez insieme all’ex Juventus Huijsen, che sta facendo molto bene con il Bournemouth. Per portare entrambi in blancos ci vorrebbero circa 80-85 milioni di euro e per questo motivo non è da escludere che ci possa il tentativo solamente per uno e ad oggi il più arrivabile sembra essere proprio il centrale che ha vestito anche la maglia della Roma.

Difficile che l’Inter si privi di un calciatore come Bisseck già durante il prossimo calciomercato estivo. Poi naturalmente sappiamo come le sessioni sono molto imprevedibili e non possiamo escludere nulla.

Inter: Bisseck sempre più un punto fermo

Nelle ultime settimane Bisseck ha scalato le gerarchie e gli infortuni stanno portando il tedesco a diventare sempre più un punto fisso. Le prestazioni sono di livello e per Inzaghi nelle prossime settimane non sarà per nulla facile rimetterlo in panchina.