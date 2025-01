Annuncio UFFICIALE dell’Inter: arriva un nuovo dirigente

Novità importante in società per quanto riguarda i nerazzurri. Un nuovo profilo si aggiunge allo staff dirigenziale del club meneghino

Prosegue la rivoluzione dirigenziale da parte di Oaktree. Dopo i primi mesi di assestamento, la proprietà americana ha deciso di cambiare qualcosa in società anche se non ai vertici. L’obiettivo è quello di rendere sempre più innovativo e di qualità l’asset del club e da qui la scelta di effettuare alcune modifiche rispetto al passato.

Con l’ingresso del mese di gennaio è ufficiale l’entrata di un nuovo dirigente. Un ingresso che consentirà al fondo americano di continuare il proprio progetto di portare ad essere l’Inter una società importante oltre che stabile dal punto di vista economico. Naturalmente la rivoluzione non si fermerà assolutamente qui e già nelle prossime settimane non è da escludere la possibilità di ulteriori innesti o cambiamenti in società.

Novità Inter: arriva il nuovo dirigente

In casa Inter si fanno ragionamenti a tutto campo. L’attenzione è rivolta sicuramente al campo e al calciomercato, ma Oaktree oramai da qualche settimana ha dato il via ad una sorta di rivoluzione societaria. I ruoli principali non sono stati toccati e difficilmente lo saranno in futuro. Ma dietro loro ci sono altre figure e queste stanno avendo delle novità molto importanti. Naturalmente l’obiettivo dei nerazzurri è quello di alzare il livello anche dal punto di vista societario.

Il comunicato dell’Inter

A comunicare il nuovo ingresso in casa Inter è stato lo stesso club con un lungo comunicato ufficiale. Massimiliano Catanese ormai da ieri è il neo Chief of Staff. Non è un profilo nuovo per quanto riguarda i nerazzurri visto che per i nerazzurri è “già stato amministratore delegato nella società compartecipata M-I Stadio S.r.l. da ottobre 2024”. Ora il nuovo dirigente lavorerà a stretto contatto con i vertici del club e la proprietà.

Nella nota è precisato che Massimiliano Catanese in questo ruolo continuerà ad essere “da raccordo tra il top management e la proprietà, supervisionando direttamente le attività delle seguenti funzioni aziendali: a supporto della ree Sport e Coporate del Club: Lega, Human Resources & Organization, Procurement & Logistics, Real Estate e Technology“.

Un incarico sicuramente importante e che consente a Catanese di diventare una delle figure di riferimento dell’Inter. La scelta è stata fortemente voluta da Oaktree visto l’ottimo lavoro fatto in precedenza.

La rivoluzione societaria del club nerazzurro

La promozione di Catanese conferma la volontà da parte di Oaktree di effettuare alcune modifiche rispetto al passato a livello societario. I vertici restano quelli, ma altri profili stanno cambiamento. L’obiettivo è sempre lo stesso: riuscire ad ottenere il livello alto del club.