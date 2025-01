Inzaghi preoccupato: finale Supercoppa, pessime notizie

Non arrivano delle novità positive dall’Arabia in vista della finale di lunedì. Il tecnico nerazzurro deve fare i conti con una piccola emergenza

L’Inter vola in finale di Supercoppa tra mille incertezze. La prestazione contro l’Atalanta è sicuramente stata positiva per gli uomini di Simone Inzaghi. La Dea è da sempre un avversario molto ostico per tutte le squadre, ma i nerazzurri sono riusciti a vincere in modo meritato ed ora la testa è rivolta alla sfida di lunedì. Questa sera si scoprirà chi sarà l’avversario tra Inter e Juventus anche se il tecnico piacentino, come ha sempre fatto, a prescindere dall’avversario vuole concentrarsi sulla propria squadra.

E dall’Arabia non arrivano delle buone notizie. C’è una sorta di preoccupazione per una piccola emergenza in ottica finale. Inzaghi spera di riuscire a risolvere la questione e non dover fare i conti con una situazione simile. Ma le sensazioni non sono positive e per questo motivo c’è un po’ di timore nello staff tecnico nerazzurro.

Inter e la finale di Supercoppa: piccola emergenza per Inzaghi

La testa di Inzaghi è rivolta principalmente alla finale di Supercoppa. L’obiettivo del tecnico nerazzurro è quello di confermare il titolo dello scorso anno. La vittoria contro l’Atalanta potrebbe consentire di aver superato forse l’ostacolo più duro sulla carta, ma in casa nerazzurra c’è la consapevolezza che la prossima sfida non sarà scontata e questa piccola emergenza potrebbe creare più di qualche problema.

Verso la finale: doppia preoccupazione per Inzaghi

Se l’emergenza in difesa è stata in parte superata con i rientri a disposizione di Darmian e de Vrij, c’è un’altra piccola emergenza che è destinata a preoccupare Simone Inzaghi. La partita contro l’Atalanta è stata decisa da una doppietta di Dumfries ed ora l’attacco inizia a rappresentare un piccolo campanello d’allarme per quanto riguarda il tecnico nerazzurro.

Anche ieri Lautaro ha confermato il suo momento negativo. Nel primo tempo, in particolare, la squadra ha provato in tutti i modi a far segnare il proprio capitano senza riuscirci. Un periodo nero che preoccupa molto in vista della finale considerata anche l’assenza quasi certa di Thuram. Il francese è rimasto negli spogliatoi a fine primo tempo per un piccolo problema muscolare. L’infortunio non preoccupa, ma il recupero per lunedì sembra quasi impossibile.

Con il transalpino out, toccherà ad uno tra Correa, Arnautovic e Taremi affiancare a Lautaro. I tre, come anche l’argentino, in questa stagione hanno avuto molte difficoltà in zona gol e per questo motivo un po’ di preoccupazione in ottica finale c’è.

Inzaghi spera nel recupero di Thuram

La speranza di Inzaghi è quella di poter avere Thuram a disposizione almeno per la panchina. Una ipotesi molto complicata per diversi motivi, ma un quadro più chiaro lo si avrà solamente nelle prossime ore dopo gli approfondimenti dello staff medico nerazzurro.