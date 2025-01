Palacios ceduto in prestito: l’annuncio a Sky

L’argentino continua a trovare pochissimo spazio nella formazione di Inzaghi e una sua cessione non è assolutamente da escludere

Palacios continua ad essere un oggetto misterioso in casa Inter. Arrivato negli ultimi giorni della sessione estiva, in molti si aspettavano di vederlo tra campionato e Coppa Italia. Inzaghi, però, gli ha davvero dato poco spazio ed ora il suo futuro con la maglia nerazzurra ritorna ad essere in bilico. Già nelle scorse settimane si era ipotizzato la possibilità di una sua cessione per consentirgli di trovare continuità ed ora ci sono degli aggiornamenti importanti.

Palacios, infatti, è l’unico giocatore che potrebbe lasciare l’Inter in questa sessione di calciomercato. L’argentino ha trovato pochissimo spazio e non è da escludere che lo stesso difensore possa decidere di essere ceduto per avere un minutaggio maggiore e magari tornare a giugno pronto per trovare maggiore spazio. Per il momento siamo nel campo delle ipotesi, ma non è una pista da escludere a priori.

Inter: poco spazio per Palacios in questa prima parte di stagione

Nonostante Inzaghi abbia sempre avuto parole importanti per Palacios, l’argentino ha trovato pochissimo spazio nella prima parte della stagione. Sono solo 26 i minuti giocati in tre presenze tra campionato e Coppa. Un impiego minimo e che conferma come il tecnico giudica ancora acerbo per essere impiegato con la maglia nerazzurra. Questo porta a ragionare sul suo futuro e sulla possibilità di una partenza del giocatore.

Calciomercato Inter, futuro Palacios: le ultime

Marotta in più di un’occasione ha confermato che le cessioni durante il calciomercato invernale ci saranno solo su chiara richiesta dei giocatori e Palacios potrebbe chiedere di andare a giocare altrove per trovare maggiore spazio. Una ipotesi che neanche l’Inter esclude a priori considerato il poco minutaggio avuto nella prima parte di stagione dall’argentino.

A confermare questa ipotesi è anche Sky Sport. Secondo le informazioni riportate dal canale sportivo, Palacios potrebbe “andare a giocare per sei mesi altrove in caso di una buona opportunità. Ma per il momento sono arrivare offerte“. L’Inter, quindi, attende la proposta giusta per consentire al classe 2003 di andare a giocare e continuare il suo percorso di crescita.

La speranza dell’Inter è quella di poter trovare una soluzione italiana per consentire a Palacios di abituarsi al nostro calcio. Ma ci sono sirene anche dalla Germania e per questo motivo bisognerà aspettare le prossime settimane per avere un quadro più chiaro sul futuro del classe 2003.

Mercato Inter: nuovo arrivo in caso di partenza di Palacios?

Da capire l’Inter come si muoverà in caso di addio di Palacios. Il reparto difensivo è stato quello più in emergenza nella prima parte di stagione e non è da escludere un innesto se l’argentino dovesse partire nella sessione di calciomercato iniziata oramai da un giorno.