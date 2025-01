Hermoso-Inter, pista sempre più fredda: le ultime sul suo futuro | INTERLIVE

Mario Hermoso e l’Inter sono sempre più lontani: il difensore potrebbe trasferirsi altrove nelle prossime settimane

Per la Roma è già tempo di rivoluzione e, ancora una volta, tira in ballo l’Inter. Da giorni si parla di un possibile scambio tra Frattesi e Pellegrini, di cui vi abbiamo già dato conto, specificando che i margini sono davvero pochi per gennaio. Nelle ultime settimane, però, nella Capitale, attraverso le radio, per le strade e tra la gente che la anima, si sta parlando tanto anche di Mario Hermoso.

Il difensore centrale ex Atletico Madrid non è riuscito ad ambientarsi e a strappare un posto da titolare con i giallorossi. Più passano i giorni, più appare difficile che possa esserci un’inversione di tendenza, anche perché l’arrivo di Claudio Ranieri ha promosso Hummels, ma non il mancino di cui già tanto si è parlato la scorsa estate, quand’era in scadenza di contratto con i Colchoneros.

E qui si ritorna alle voci insistenti circa un trasferimento all’Inter già durante il calciomercato di gennaio. È vero che i nerazzurri, se Francesco Acerbi non dovesse dare garanzie, potrebbero essere interessati a un rinforzo in difesa, ma lo spagnolo non sembra essere un obiettivo concreto per diverse ragioni, come vi avevamo già riportato.

Hermoso sempre più lontano dall’Inter: occhio alla pista estera

La Roma sarebbe ben felice di privarsi del braccetto, anche perché pesa parecchio sul monte ingaggi con il suo stipendio da 3,5 milioni di euro netti a stagione. Proprio per questo, per l’età e perché le condizioni sarebbero pressocché quelle estive, l’Inter è molto tiepida sul suo profilo, per non dire fredda.

Anche per il Napoli vale un discorso molto simile, nonostante sia adatto al sistema di gioco di Antonio Conte. Qualche spiraglio in più c’è per la Juventus, ma è uno degli ultimi di una lunga lista per la difesa.

Secondo quanto risulta a InterLive.it, la pista più probabile in caso di addio rimane l’estero. In Spagna hanno un ottimo ricordo di Hermoso e stimano le sue qualità tecniche che si abbinano meglio alla Liga rispetto alla Serie A. Anche di recente, i media lo hanno elogiato, laddove in Italia ha ricevuto solo corpose critiche. Certo, i tempi non sono maturi ed è più probabile che si concretizzi l’operazione negli ultimi giorni di mercato.

A quel punto, la Roma avrebbe meno pretese circa i costi del cartellino del ragazzo e diversi club – anche non di primissima fascia – potrebbero decidere di pagare il suo ingaggio fino alla fine della stagione. Attenzione anche alla Premier League, sempre con gli stessi modi e tempi.