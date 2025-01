Inter, ha firmato il ‘fedelissimo’ di Inzaghi: contratto fino al 2026

Accordo trovato e contratto nero su bianco: per il calciatore è pronta una nuova esperienza di un anno e mezzo. L’obiettivo è quello di rilanciarsi

Il calciomercato invernale è pronto ad entrare nel vivo. Passati gli ultimi giorni delle festività natalizie dove le trattative sono andate a rilento, le squadre sono pronte ad accelerare con l’obiettivo di mettere nero su bianco gli accordi e dare i rinforzi ai propri tecnici. La volontà è quella di rendere le squadre ancora più forte per raggiungere tutti i traguardi prefissati prima di iniziare la stagione.

E un fedelissimo di Simone Inzaghi è pronto a ripartire con un contratto fino al 2026. L’accordo è stato trovato nei giorni scorsi e presto è attesa l’ufficialità. Una firma che consentirà al giocatore di poter ripartire dopo un periodo non facile e dimostrare le sue qualità. Una occasione, quindi, importante per mettersi in mostra e magari recuperare il terreno perso con il trasferimento in Arabia deciso nei mesi scorsi.

Calciomercato: accordo e firma, i dettagli

L’accordo trovato in queste ore consentirà al giocatore di ripartire in un campionato sicuramente competitivo. L’intesa è di un anno e mezzo, ma non è da escludere che già durante la prossima sessione di calciomercato decida di fare un salto di qualità importante e magari cambiare ancora una volta squadra. Naturalmente dovrà sfruttare questi sei mesi, che per lui sono fondamentali per rilanciarsi dopo un periodo non facile.

Mercato: niente Inter, ecco con chi firma

Il giocatore nelle scorse settimane potrebbe essere stato proposto anche all’Inter, ma il profilo non ha mai realmente convinto la proprietà sia per l’età che per i continui problemi fisici. Per questo motivo l’entourage ha iniziato a guardarsi intorno e trovato l’accordo con un altro club.

Luiz Felipe, uno dei fedelissimi di Inzaghi alla Lazio, ha deciso di ripartire dal Marsiglia dopo la fine della sua esperienza in terra araba. L’obiettivo del giocatore era quello di ritornare il prima possibile nel calcio che conta, ma non tutti avevano intenzione di scommettere su di lui considerate le difficoltà avute fino ad oggi. Si era parlato molto anche di Napoli, alla fine l’ha spuntata De Zerbi.

L’accordo tra il club transalpino e il giocatore italo-brasiliano è valido fino al 2026, ma, in caso di prestazioni importanti, non è da escludere un possibile ritorno in Italia magari già in estate. Ma in questo momento per Luiz Felipe il presente si chiama Marsiglia.

Inter: niente difensore a gennaio?

L’ipotesi Luiz Felipe per l’Inter era nata vista la possibilità di una partenza di Palacios. Ma a questo punto non è da escludere che si resti così confermando anche l’argentino. Al momento la certezza è rappresentata dal fatto che il rinforzo non sarà l’italo-brasiliano visto l’accordo trovato con il Marsiglia.