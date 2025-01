Ritorno di fiamma dalla Premier: il nuovo Milinkovic per l’Inter

I nerazzurri potrebbero pensare nuovamente a un vecchio obiettivo. Le sue caratteristiche sono molto simili al serbo ex Lazio. Le cifre dell’operazione

L’Inter entro la prossima estate proverà a prendere almeno un centrocampista. Nonostante ad oggi Frattesi sia considerato incedibile, la posizione dell’ex Roma a fine campionato sarà da valutare e il suo addio non è da escludere a priori. Per questo motivo in viale della Liberazione si sta ragionando sulla possibilità di individuare un giocatore adatto al modulo di Inzaghi.

E ci sarebbe un calciatore che si sposerebbe alla perfezione con il modo di giocare del tecnico piacentino. Già in passato i nerazzurri avevano fatto un tentativo senza, però, riuscire ad arrivare alla fumata bianca. Non è da escludere che entro il calciomercato estivo ci possa essere una nuova occasione considerato anche il fatto che sta trovando poco spazio nella squadra attuale. Siamo comunque nel campo delle ipotesi e bisognerà aspettare i prossimi mesi per capire meglio come si evolverà la situazione.

Simone Inzaghi ha le idee molto chiare su quali giocatori avere a disposizione e questo rappresenta sicuramente uno dei profili ideali per il tecnico nerazzurro. Le sue caratteristiche sono molto simili a quelle di Milinkovic-Savic e si sposerebbe alla perfezione con il modo di giocare dell’allenatore piacentino. Naturalmente servirà prima una cessione e non ci resta che aspettare i prossimi mesi per capire se ci potrà essere no la possibilità di chiudere l’affare.

Fino ad oggi il centrocampo dell’Inter non ha mai avuto reali bisogni di ritocchi. Le prestazioni dei tre intoccabili e delle riserve sono state sempre di livello che Marotta non ha pensato di intervenire per rinforzare quel ruolo. Ora, però, la situazione potrebbe cambiare considerata la volontà di Frattesi di iniziare una nuova avventura lontano da Milano. Il nome di Pellegrini non stuzzica in viale della Liberazione e così si potrebbe puntare a sorpresa su un vecchio obiettivo.

O’Riley sta trovando davvero poco spazio con il Brighton e sappiamo come il centrocampista danese in passato è stato accostato anche all’Inter. Un nome destinato a trasformarsi in obiettivo magari già durante il prossimo calciomercato estivo visto anche il prezzo basso che il club inglese potrebbe chiedere.

Secondo le ultime indiscrezioni, gli inglesi potrebbero cedere il classe 2000 per una cifra intorno ai 15 milioni di euro. E le sue caratteristiche simili a Milinkovic potrebbero consentire a Inzaghi di avere un giocatore che forse in questo momento manca nella sua rosa.

Per l’Inter O’Riley potrebbe rappresentare di nuovo un obiettivo, soprattutto in ottica calciomercato estivo. Il poco spazio trovato fino ad oggi potrebbe magari consentire al Brighton di aprire ad una sua cessione nella prossima estate. Staremo a vedere.