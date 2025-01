Ha firmato prima di Venezia-Inter: affare chiuso e UFFICIALE

La seconda giornata di campionato con il calciomercato aperto è pronta a portare le squadre con una rosa differente dalla precedente

Giocare con il calciomercato aperto porta vantaggi e svantaggi. Per molti club è l’occasione sicuramente di trovare giocatori in grado di alzare il livello della rosa e sognare in grande. Ma allo stesso tempo costringe diversi allenatori magari a dover studiare in modo diverso l’avversario visto che non sono da escludere dei nuovi arrivi proprio a ridosso della sfida.

È il caso proprio di Venezia-Inter. L’affare è stato praticamente definito e ufficiale. Il giocatore, quindi, sarà a disposizione del proprio tecnico per il match di domenica. Un rinforzo comunque molto importante per alzare il livello della rosa e provare a centrare un risultato importante ai fini del proprio obiettivo. Naturalmente in questi casi l’ultima parola spetta direttamente al campo e non ci resta che attendere i prossimi giorni per capire se la scelta è giusta oppure no.

Venezia-Inter: ci sarà un nuovo giocatore in campo

Venezia e Inter sono pronte a sfidarsi con diverse novità in campo. Quella principale riguarda sicuramente l’arrivo del nuovo calciatore alla corte del tecnico. Un’arma in più per il tecnico in vista di una partita fondamentale per ripartire nel migliore dei modi e mettersi alle spalle in modo definitivo un periodo non sicuramente facile.

Venezia: rinforzo prima dell’Inter, è ufficiale

Il Venezia è pronta a mettere in campo un rinforzo di esperienza contro l’Inter. La squadra di Di Francesco ha ufficializzato il nuovo arrivo e a questo punto vedremo se partirà da subito titolare oppure bisognerà aspettare ancora un po’ prima di schierarlo dall’inizio con la maglia dei lagunari.

La certezza è rappresentata dal fatto che Condé è un calciatore pronto a dare una mano importante al Venezia in questa seconda parte di stagione. Il centrocampista è arrivato dal Zurigo e ha caratteristiche che in questo momento mancano nella rosa di Di Francesco. Naturalmente ci vorrà del tempo per consentirgli di adeguarsi al nostro calcio e quindi non è da escludere che alla fine si possa comunque aspettare ancora un po’ di tempo prima di vederlo dall’inizio.

Inzaghi, comunque, è chiamato a studiare molto bene le sue caratteristiche visto che c’è la consapevolezza che per portare a casa i tre punti bisognerà studiare ogni dettaglio e i nuovi acquisti rappresentano sempre una sorta di incertezze.

Condé primo rinforzo del Venezia a gennaio

Condé rappresenta in questo momento il primo rinforzo del Venezia in questo calciomercato di assoluto livello. Ora lo si aspetta contro l’Inter per conoscerlo meglio e capire le sue caratteristiche.