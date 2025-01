L’ex Juve torna in Italia per l’Inter: l’affare si chiude in estate

Marotta potrebbe puntare l’ex Juventus per accontentare mister Inzaghi: clamorosa idea per l’estate

Scarsi tre giorni e l’Inter, reduce dalla brutta sconfitta in finale di Supercoppa, torna in campo. I nerazzurri sono già focalizzati sulla sfida al Venezia.

Vincere subito per liberarsi delle scorie negative e tornare a correre: è quello che ha chiesto Simone Inzaghi che, nel frattempo, attende qualche novità dalla sessione invernale di calciomercato. Un gennaio nel quale i nerazzurri difficilmente riserveranno colpi clamorosi: tutto è proiettato a puntellare un rosa già forte.

Molto dipenderà infatti dalle potenziali uscite per far spazio a nuovi innesti. Allo stesso tempo la dirigenza di Viale della Liberazione ha ben chiare le priorità per la stagione 2025/26 ed una in particolare sarebbe rappresentata da un ex Juventus. Proprio così, il tradimento è dietro l’angolo e Marotta potrebbe puntarvi davvero.

Colpaccio dalla Premier: l’ex Juve per Inzaghi

Non è un mistero che in casa Inter tra le urgenze più impellenti per l’immediato futuro vi sia quello di rinforzare la difesa. D’altronde l’età avanza per Acerbi e Darmian, come per lo stesso de Vrij.

La soluzione a parte dei problemi potrebbe essere rappresentata da Radu Dragusin, difensore centrale in forza al Tottenham che non sta rendendo al meglio con la maglia degli ‘Spurs’. Il nazionale rumeno nell’estate 2023 fu ceduto per nemmeno 10 milioni di euro dalla Juventus al Genoa, prima di venire poi venduto dai rossoblù ai londinesi per ben 25 milioni, appena sei mesi dopo. Adesso Dragusin potrebbe ritrovarsi nuovamente con le valigie in mano.

Marotta, a caccia di un centrale giovane, di talento ma già pronto per essere protagonista con la casacca nerazzurra, sarebbe alla finestra. Non sarà facile visto che – ad ogni modo – con Ange Postecoglou l’ex bianconero ha comunque racimolato 22 apparizioni tra campionato e coppe, con 1753′ in campo. L’Inter, però, potrebbe pianificare la strategia vincente per portarlo via da Londra, nonostante un contratto col Tottenham valido fino al 30 giugno 2030.

Inter, idea Dragusin: cifre e dettagli

Dragusin all’Inter. Ma come? È evidente come durante i mesi estivi sarà necessario investire – e tanto – sulla difesa. E il rumeno sarebbe il primo puntello su cui Marotta ambirebbe a metterci le mani.

Il classe 2002 rientrerebbe appieno nei nuovi parametri imposti da Oaktree: investimenti corposi, in maniera prioritaria, per calciatori giovani che possano far parte dell’Inter del futuro. Il nodo ingaggio sarebbe rapidamente aggirabile: al momento il difensore percepisce 2,9 milioni a stagione con il Tottenham, uno stipendio addirittura inferiore a quello di de Vrij in uscita. Lato cartellino, invece, non sarà facile ottenere sconti per il numero 6.

Certo, il suo rendimento con la maglia degli ‘Spurs’ non è dei migliori ma in questo momento vista anche l’età e il potenziale, un centrale di questo livello potrebbe costare caro. La dirigenza del club di Levy potrebbe sparare alto, abbondantemente oltre i 30 milioni, salvo poi eventualmente limare verso il basso le pretese nei confronti dei club interessati, Inter in primis. E al Tottenham piace un certo Frattesi…