Ha detto addio: cessione UFFICIALE prima di Venezia-Inter

Continua a muoversi il calciomercato dei nerazzurri e dei lagunari. Nelle ultime ore è diventata ufficiale una cessione: non sarà in campo al Penzo

Il calciomercato invernale è entrato nel vivo. Sono diversi i movimenti già resi ufficiali in questi primi giorni e la fisionomia di molte squadre sta cambiando. Una situazione che potrebbe portare diversi tecnici a dover rivedere i propri piani sia per gli arrivi di nuovi profili nell’avversario o magari delle partenze.

Vi abbiamo parlato dell’arrivo di Condé in casa Venezia. Il centrocampista è già a disposizione di Di Francesco e sarà regolarmente convocato per la sfida di domenica. Da capire se giocherà dall’inizio oppure no, ma di certo si tratta un’arma in più per il tecnico dei lagunari e magari un avversario più complicato da affrontare per quanto riguarda i nerazzurri. Ma non è assolutamente finita qui visto che sono prossimi altri movimenti.

Venezia-Inter: ufficiale una cessione

Se Condé sarà il volto nuovo di Venezia Inter, un altro giocatore non potrà scendere in campo domenica. Il club ha comunicato ufficialmente la sua cessione. Una decisione inevitabile per consentire al calciatore di trovare una certa continuità e dimostrare le sue qualità. Una scelta presa di comune accordo con il tecnico anche sulle tempistiche di una partenza che non gli consentirà di essere presente nel prossimo match di campionato.

Venezia: è addio, niente Inter

Se l’Inter sta proseguendo con la sua strategia dell’attesa di grandi occasioni, il Venezia è una delle squadre molto più attive sul calciomercato. L’arrivo di Condé consente a Di Francesco di avere un centrocampista di livello per la seconda parte della stagione dei lagunari.

Chi, invece, non farà più parte del club è Antonio Raimondo. Arrivato in prestito dal Bologna, l’attaccante classe 2004 non ha mai trovato molto spazio e così i lagunari hanno deciso di interrompere il rapporto facendo rientrare il calciatore in Emilia. Un ritorno momentaneo visto che si è deciso di mandarlo subito in prestito alla Salernitana di Breda, che lo ha avuto lo scorso anno alla Ternana.

Una scelta presa anche per il calciatore. Raimondo in questa prima parte di stagione ha fatto molta fatica e da qui la decisione di non confermarlo in rosa. Ora naturalmente spetterà alla società decidere se sostituirlo oppure restare così.

Venezia-Inter in campo domenica

Sta ormai per terminare il conto alla rovescia per Venezia-Inter. Domenica alle 15 in campo per una sfida fondamentale per entrambe le squadre. E i lagunari scenderanno sul terreno di gioco con un Condé in più, ma senza Raimondo.