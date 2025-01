Walker all’Inter “sì può chiudere presto”: come Marotta beffa il Milan

Il difensore inglese, come annunciato da Guardiola, ha deciso di lasciare il Manchester City per iniziare una nuova esperienza all’estero

Derby Milan-Inter per Walker? Dalle notizie che arrivano dall’Inghilterra sembra così. Anzi, stando alle ultime informazioni del The Sun, i nerazzurri sarebbero in vantaggio nella corsa al britannico. Il difensore, come confermato da Guardiola nei giorni scorsi, ha comunicato al Manchester City la sua volontà di partire durante questa sessione di calciomercato per iniziare una nuova avventura all’estero.

Il suo entourage avrebbe sin da subito allacciato i contatti con Inter e Milan per capire la fattibilità dell’operazione. E per il tabloid inglese i nerazzurri sarebbero in vantaggio in questa corsa tanto che si potrebbe chiudere a breve. Una mossa che accontenterebbe Inzaghi per quanto riguarda la situazione in difesa.

I numeri e l’ingaggio di Walker

L’eventuale arrivo di Walker all’Inter consentirebbe a Inzaghi di avere un giocatore già pronto. In questa stagione il difensore inglese è sceso in campo 18 volte con il Manchester City. Il minutaggio, quindi, non manca. Ora resta da capire se Oaktree darà il via libera ad una operazione simile visto che stiamo parlando di un difensore di 34 anni con un ingaggio di circa 10/11 milioni lordi. La linea della proprietà americana è sempre stata diversa, ma non è da escludere che in questo caso possa fare una eccezione.

Walker all’Inter: i dettagli dell’operazione

Nonostante Oaktree sia stata sempre contraria ad operazioni simili con calciatori over 30, dall’Inghilterra danno l’affare addirittura pronto ad essere chiuso. Secondo le informazioni del The Sun, l’entourage del giocatore avrebbe già iniziato a parlare con l’Inter per definire gli ultimi dettagli del trasferimento.

L’operazione, sempre stando al tabloid inglese, è destinata a chiudersi sulla base del prestito. Da capire se ci sarà il diritto di riscatto oppure un semplice trasferimento a titolo temporaneo secco. In nerazzurro sicuramente Walker avrebbe un minutaggio importante considerati anche i diversi infortuni e la sua duttilità.

L’inglese, infatti, può giocare sia come centrale nei tre che come esterno a destra dove ad oggi c’è soprattutto Dumfries visto che Darmian non ha dato sempre delle garanzie in quel ruolo. Naturalmente siamo nel campo delle ipotesi e indiscrezioni visto che una operazione simile non è destinata a far impazzire Oaktree. E, come ormai ben sappiamo, l’ultima parola sugli arrivi è sempre del fondo americano.

Il Milan alla finestra

Il Milan resta alla finestra nella corsa a Walker. I rossoneri sono alla ricerca di un difensore con queste caratteristiche e, in caso di passo indietro da parte dell’Inter (ma i nerazzurri sono veramente su di lui? Ora non risulta), potrebbero avere la strada libera per arrivare al giocatore inglese. Lui o Rashford, Ibrahimovic e soci hanno lo slot libero solo per un extraUE.