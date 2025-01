Operazione e 4 mesi di stop: notizia choc alla vigilia di Inter-Bologna

La Serie A non si ferma e per un allenatore non arrivano delle buone notizie. Il giocatore è costretto a fermarsi a causa di un grave infortunio

Non c’è un momento di sosta per l’Inter. I nerazzurri scenderanno in campo domani contro il Bologna. Una sfida importante per i nerazzurri in chiave Scudetto. Nelle prossime settimane Atalanta e Napoli hanno diversi scontri diretti in programma, tra cui uno proprio tra di loro, e questo potrebbe consentire agli uomini di Inzaghi una chance molto importante per dare uno scossone al campionato.

Intanto, però, da una infermeria non arriva una buona notizia. L’infortunio si è rivelato più grave del previsto e per questo motivo si dovrà effettuare un intervento chirurgico e quattro mesi di stop per lui. Una tegola non di poco conto visto che siamo entrati nella fase cruciale della stagione e ogni punto in questo momento inizia a valere il doppio.

Brutto infortunio: quattro mesi di stop

La speranza del tecnico era quella di poter riuscire a recuperare il giocatore nel giro di davvero poco tempo, ma la sensazione non è positiva ed ora la sua stagione può considerarsi praticamente finita. Naturalmente bisognerà aspettare gli ultimi esami per avere un quadro più chiaro, ma sono davvero minime le possibilità di riaverlo a disposizione entro la fine del campionato.

L’Atalanta perde un giocatore fondamentale

Nella lotta Scudetto c’è anche l’Atalanta ed è proprio la Dea ad aver perso un giocatore molto importante per il modo di fare calcio di Gasperini. La speranza era quella di poterlo recuperare nel minor tempo possibile dall’infortunio, ma le sensazioni non erano positive sin dall’inizio ed ora ci sono le prime conferme.

Koussounou molto probabilmente dovrà operarsi e per questo motivo per lui si prevedono ben quattro mesi di stop. Non sicuramente una buona notizia per Gasperini considerato il calendario fitto e i diversi scontri diretti in programma. Naturalmente ora si deciderà se intervenire sul calciomercato per sostituirlo oppure no.

Di certo l’infortunio non è una bellissima notizia per l’Atalanta considerato anche l’ottimo apporto che sta dando l’ex Leverkusen. Per questo motivo non sarà assolutamente facile trovare il nome giusto per sostituirlo.

Infortunio Koussounou: Atalanta sul mercato?

L’infortunio di Koussounou potrebbe costringere l’Atalanta ad intervenire sul calciomercato per trovare i giusti rinforzi e dare a Gasperini una difesa in grado di poter lottare per qualcosa di assolutamente importante.