Operazione e stagione finita: addio Inter, indennizzo per chiudere

Un obiettivo potrebbe svanire per i nerazzurri. Il problema fisico ha cambiato i piani del club ed ora ci potrebbe essere una chiusura improvvisa

La sessione invernale è sempre imprevedibile e condizionata anche dagli infortuni. Tutte le squadre aspettano sempre la seconda parte di gennaio per capire meglio come muoversi in base ad eventuali problemi fisici che potrebbero cambiare i piani sia in positivo che magari in negativo.

E per quanto riguarda l’Inter i programmi potrebbero variare in negativo. Secondo le ultime informazioni, un obiettivo rischia di sfumare anche per un infortunio. Un club, infatti, starebbe pensando di andare ad affondare il colpo per regalare il giocatore al proprio allenatore dopo il problema fisico per un proprio tesserato. Marotta resta alla finestra nella speranza di poter magari avere ancora chance di chiudere. Ma la strada in questo momento è ancora più in salita.

L’infortunio cambia i programmi del club

I programmi del club erano ben precisi, ma ora l’infortunio cambia molto i piani. Gli esami hanno evidenziato una lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio e per lui la stagione è destinata ad essere finita qui. Nei prossimi giorni sarà sottoposto ad un intervento chirurgico. Una tegola che potrebbe costringere la dirigenza ad intervenire sul calciomercato e andare con forza su uno degli obiettivi nerazzurri.

Calciomercato: si chiude subito, l’offerta

L’infortunio di Gabriel Jesus cambia la strategia di calciomercato dell’Arsenal. I Gunners non avevano pensato di poter chiudere i colpi in attacco in questa sessione invernale. Ma lo stop del brasiliano quasi certamente li porterà a dare una nuova punta ad Arteta e attenzione ad un nome trattato da tempo.

I londinesi, infatti, sono da settimane in trattativa con Jonathan David in vista di giugno. Ma ora non è da escludere che possano provare ad anticipare il colpo a gennaio. I costi dell’operazione non sono impossibili considerato il contratto in scadenza con il Lille. Ai francesi potrebbe essere proposto un indennizzo di circa 7 milioni e al canadese il contratto già messo sul piatto nelle scorse settimane.

Una mossa che sbaraglierebbe la folta concorrenza e tra cui anche l’Inter. Bisogna anche dire che il club nerazzurro aveva abbassato il pressing per questioni economiche, ma comunque è rimasta alla finestra per capire meglio come si evolveva la situazione. Ora l’infortunio di Gabriel Jesus è destinato a rendere ancora più in salita la strada.

David verso l’Arsenal?

Per il momento siamo nel campo delle riflessioni, ma nei prossimi giorni l’Arsenal potrebbe affondare il colpo in modo definitivo per portare David alla corte di Arteta. Vedremo se realmente sarà così oppure il discorso per il canadese sarà rinviato al termine della stagione quando potrà firmare a zero.