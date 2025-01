Cambiaso-City squarcia il mercato: “200 milioni per Dimarco”

L’esterno della Juventus sembra essere sempre più vicino a finire alla corte di Guardiola. Un trasferimento che fa scoppiare il ‘caso’ Dimarco

Le strade di Cambiaso e della Juventus potrebbero separarsi entro la prossima estate. Il Manchester City avrebbe deciso di rompere gli indugi presentando da subito una proposta importante ai bianconeri. La volontà degli inglesi sarebbe quella di portarlo adesso in Premier, ma l’ipotesi più probabile, a meno di offerte clamorose, resta quella di una cessione in estate.

Giuntoli, infatti, dovrebbe trovare un sostituto all’altezza e farlo in circa due settimane non è assolutamente un compito semplice. Per questo motivo la pista di un addio solo al termine della stagione è quella maggiormente praticabile.

Naturalmente la valutazione di Cambiaso ha riaperto la questione degli eventuali prezzi gonfiati e si è ritornato a parlare anche della differenza con Dimarco. L’esterno nerazzurro è sicuramente uno dei migliori del nostro campionato e alcune dichiarazioni hanno acceso i social nelle ultime ore.

Cambiaso-City: l’offerta di Guardiola

Il Manchester City spinge per avere Dimarco entro la prossima estate. La squadra inglese lo ha individuato come il giusto erede di Walker e ha deciso di muoversi in anticipo per anticipare la concorrenza di Real e Bayern. Si parla di una proposta intorno ai 65 milioni di euro, con i bianconeri che ne chiederebbero addirittura una decina in più.

Il paragone con Dimarco

La proposta sicuramente importante per Cambiaso ha riaperto la questione delle valutazioni dei giorni. L’influencer Damiano Er Faina sui social si è scatenato subito dopo la notizia della proposta del Manchester City per l’esterno della Juventus. Dichiarazioni forti e che hanno acceso il dibattito fra gli utenti.

“Se Cambiaso lo vendono a 65 milioni, Dimarco vale ne vale 200“, ha scritto Er Faina. Una questione che ormai sta tenendo banco di diverso tempo. In diversi tifosi nerazzurri hanno considerato elevata la valutazione del Manchester City per l’esterno della Juventus ribadendo che, anche se si guarda ai numeri, il migliore in quel ruolo è il giocatore alla corte di Simone Inzaghi.

C’è anche da dire che in questo momento è molto difficile fare paragoni o valutazioni dei rispettivi calciatori. Siamo in un momento in cui la volontà e la situazione contrattuale fa il prezzo e in questo momento il City ha deciso di accelerare anche per anticipare la concorrenza.

Dimarco per l’Inter è incedibile

A parte il tema valutazione, bisogna sottolineare che l’Inter con una proposta intorno ai 60 milioni di euro non si siederebbe al tavolo per Dimarco. L’esterno è considerato uno degli incedibili e solo davanti ad una offerta davvero irrinunciabile (dagli 80 in su) si potrebbe avere qualche minima apertura.