Tre partite senza Thuram: Inzaghi ha scelto il sostituto

Il francese in questa stagione è stato forse il giocatore più decisivo in casa nerazzurra. Ora il tecnico ha scelto il suo sostituto del transalpino

È il giorno di Inter-Empoli. Il blitz del Napoli in casa Atalanta non consente ai nerazzurri di sbagliare. Servono obbligatoriamente i tre punti per mantenere la scia dei partenopei e continuare a restare in piena lotta per lo Scudetto. Nonostante questo, Inzaghi non ha intenzione di cambiare il proprio modo di pensare. La Champions è alle porte e anche con i toscani assisteremo a una rivoluzione per far riposare alcuni giocatori.

Tra i titolarissimi destinati comunque a non scendere in campo almeno dall’inizio in questa giornata c’è Thuram. Una scelta che lascia sicuramente un po’ perplessi i tifosi visto lo stato di forma del francese e del suo sostituto, ma ricordiamo che il transalpino nei giorni scorsi ha avuto un piccolo problema fisico e il rischio di una ricaduta resta comunque dietro l’angolo.

Le partite senza Thuram

Marcus Thuram in questa prima parte di stagione è stato sicuramente tra i giocatori più decisivi in chiave Inter. Sono solamente tre le partite che il francese è rimasto in panchina senza entrare. Questa sera molto probabilmente non sarà così visto che nelle intenzioni di Inzaghi c’è la volontà di schierarlo nella ripresa.

Inter-Empoli, le scelte di Inzaghi

La presenza della Champions League quasi certamente porterà Inzaghi a fare una piccola rotazione nei ruoli dove è possibile. In porta confermato Sommer. In difesa scelte in parte obbligate visto che Acerbi al massimo può andare in panchina e Bisseck out per infortunio. Pavard e de Vrij dall’inizio e con loro molto probabilmente Carlos Augusto con Bastoni che riposa in ottica impegno infrasettimanale.

Scelte obbligate, invece, a centrocampo. Mkhitaryan ha recuperato, ma partirà dalla panchina. Frattesi è addirittura in dubbio per sedersi al fianco di Inzaghi. Out Calhanoglu e quindi spazio a Barella, Asllani e Zielinski. Sugli esterni spazio per Dumfries, in vantaggio su Darmian e Dimarco.

La grande novità riguarda l’attacco con Thuram che dovrebbe partire dalla panchina. La scelta per sostituire il francese e affiancare Lautaro è caduta su Taremi. Una chance che l’iraniano è chiamata a sfruttare per riscattare le prestazioni non proprio eccezionali.

Le probabili formazioni

Inter (3-5-2): Sommer; Pavard, de Vrij, Carlos Augusto; Dumfries, Barella, Asllani, Zielisnki, Dimarco; Lautaro, Taremi. All. Inzaghi S.

Empoli (3-4-2-1): Vasquez; Goglichidze, Ismajli, Viti; Gyasi, Fazzini, Grassi, Pezzella; Esposito Se., Cacace; Colombo. All. D’Aversa