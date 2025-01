Addio Sommer, tripla opzione Inter per la porta

Il portiere svizzero è con la valigia in mano: la dirigenza nerazzurra ha tre possibilità per rimpiazzare Sommer

Il 3 febbraio a mezzanotte chiuderà la sessione invernale di calciomercato e, in tal senso, in casa Inter potrebbe arrivare qualche novità last minute. A tal proposito, però, le decisioni più importanti verranno prese durante la sessione estiva, a partire da giugno.

Almeno un nuovo attaccante, visti i contratti in scadenza di Arnautovic e Correa. Ma non solo. Occhio pure al centrocampo dove Kristjan Asllani sarà probabilmente messo sul mercato e al suo posto dotrebbe arrivare un giovane talento come vice Calhanoglu. Il nome ‘caldo’ è quello del croato Sucic della Dinamo Zagabria, in Patria considerato una sorta di ‘nuovo Brozovic’.

D’altro canto, la difesa sarà certamente il reparto maggiormente riportato. Quella che comincerà tra qualche mese sarà comprensibilmente l’ultima stagione di Yann Sommer a difesa dei pali nerazzurri. Non che il portiere svizzero stia deludendo, anzi, ma l’età avanza e Marotta ha già in mente tre nomi per sostituirlo.

Inter, tripla pista per il post Sommer

Arrivato a Milano nell’agosto del 2023, Sommer ha firmato un contratto da 4 milioni di euro a stagione che scadrà nell’estate 2026. Solo allora si consumerà l’addio e Marotta darà il via ad una nuova era tra i pali interisti.

Magari con Gianluigi Donnarumma, recentemente accostato con forza al ritorno a Milano, sponda nerazzurra. Il contratto col Psg scadrà proprio tra un anno e mezzo. In questo caso il nodo principale rimane sempre l’ingaggio visto che guadagna ben 10 milioni di euro netti a stagione sotto la Tour Eiffel.

Servirebbe sicuramente un taglio per entrare nei parametri nerazzurri. Donnarumma a zero sarebbe un affare clamoroso, l’ennesimo tra gli svincolati firmato da Marotta. Ma l’ex milanista non è l’opzione preferita. La dirigenza di Viale della Liberazione potrebbe pensare anche al figlio d’arte Filip Stankovic.

Non solo Donnarumma: Inter, sorpresa tra i pali

Il club lagunare lo ha preso in prestito e potrebbe esercitare l’opzione di riscatto per trattenerlo. D’altronde, con la maglia del Venezia, Stankovic sta mostrando un grandissimo talento.

L’opzione numero uno, quella in cima alla lista come appurato in esclusiva da Interlive.it, è quella rappresentata da Marco Carnesecchi. Il 24enne di Rimini ha anche lui il contratto in scadenza nel 2026 e, ormai da anni, si è attestato come uno dei talenti più cristallini del calcio italiano.

Lo sa bene l’Atalanta che ha voluto puntarvi con decisione, avendo poi ragione sulle doti del classe 2000. Carnesecchi, d’altro canto, a Bergamo percepisce appena 800mila euro a stagione. Nel recente passato è stato accostato anche alla Juventus, ora Marotta ha cerchiato in rosso il suo nome per rimpiazzare Sommer ad Appiano Gentile. Difficilissimo ma non impossibile un accordo con l’Atalanta per Carnesecchi, giovane e di prospettiva enorme, insomma l’identikit perfetto per Oaktree.