Due giocatori più 15 milioni: Marotta prepara l’affare che ribalta la Serie A

Il mercato dell’Inter è alle prese con uno scambio con una rivale. Coinvolti tre calciatori con i nerazzurri che devono mettere anche un conguaglio in denaro

La rosa dell’Inter viene considerata la più forte della Serie A e tra le migliori in Europa dagli addetti ai lavori. Non è facile, quindi, trovare il modo di migliorarla. Di certo va ringiovanita, vista che l’età media dei giocatori nerazzurri è la più alta in Italia.

A tal proposito il presidente Beppe Marotta, con gli altri uomini mercato Ausilio e Baccin, è già al lavoro per la prossima estate più che per questa sessione invernale di calciomercato. L’idea in Viale della Liberazione è quella di non stravolgere la squadra attuale, a meno che non dovesse esserci qualche cessione importante come può essere quella di Davide Frattesi. Non è un mistero che il centrocampista dell’Inter voglia giocare con più continuità di quanto stia facendo in questa stagione, né che ci siano diverse squadre interessate a lui.

Se da un lato si sta affievolendo la pista Napoli, dal momento che i campioni d’Italia non vogliono rinforzare una diretta concorrente allo scudetto, dall’altro resta in piedi la pista che porta a Roma. Ma la richiesta nerazzurra non cambia: 40/45 milioni di euro senza contropartite. L’impressione è che l’affare possa sbloccarsi eventualmente solo negli ultimi giorni, dopo che sarà finita la fase a gironi di Champions League.

Calciomercato Inter, obiettivo Carnesecchi: due giocatori sacrificabili

Tra i calciatori titolari che sono più in là con gli anni figura ovviamente Yann Sommer. Il portiere svizzero classe 1988 ha dimostrato di essere ancora molto affidabile tra i pali, ma l’Inter ha iniziato a pensare al sostituto. Piace molto Marco Carnesecchi, come rivelato in esclusiva da Interlive.it.

L’estremo difensore riminese classe 2000 sta vivendo un’altra stagione da protagonista con l’Atalanta, che valuta il suo cartellino non meno di 40 milioni di euro. Una cifra importante per le casse del gruppo Oaktree, ma che potrebbe essere più che dimezzata provando a inserire nella trattativa due calciatori che non rientrano nei piani di Simone Inzaghi.

Si tratta del portiere spagnolo Josep Martinez, impiegato finora soltanto nella gara di Coppa Italia contro l’Udinese e dell’esterno destro canadese Tajon Buchanan, tornato a disposizione soltanto a metà ottobre, ma che a sua volta ha collezionato appena 61 minuti in cinque presenze da subentrato in Serie A. Ora è nel mirino del Torino. Il primo ha una valutazione di una quindicina di milioni, simile alla cifra spesa per prelevarlo dal Genoa, mentre il secondo si attesa sulla decina di milioni. Il che vuol dire che l’Inter dovrebbe versare un conguaglio di 15 milioni di euro.