Frattesi alla Roma con lo scambio: “Per l’Inter è la pedina giusta”

La situazione del centrocampista continua ad essere al centro di diverse voci di calciomercato. Resta possibile il ritorno nella Capitale

La Roma continua a spingere per Davide Frattesi. Ranieri lo ha individuato come principale obiettivo per il centrocampo e Ghisolfi non ha nessuna intenzione di mollare la presa. Secondo le ultime informazioni, negli ultimi giorni di calciomercato i giallorossi sarebbero intenzionati a fare un nuovo tentativo nella speranza di riuscire a trovare un minimo di apertura da parte di Marotta e Ausilio per la cessione del centrocampista.

Fino ad oggi la posizione arrivata da viale della Liberazione non è cambiata: servono 35-40 milioni di euro per Frattesi. La Roma spera che con l’avvicinarsi della chiusura, vista la volontà del giocatore di tornare a Trigoria, si possa magari aprire ad uno scambio e iniziano a girare voci sulla pedina giusta per poter sbloccare la trattativa.

L’Inter e l’ipotesi scambio

Al momento non ci sono particolari aperture da parte dell’Inter ad uno scambio. La volontà dei nerazzurri è quella di poter scegliere da soli il sostituto di Frattesi. Naturalmente negli ultimi giorni la situazione potrebbe cambiare visto il davvero poco tempo a disposizione per portare ad Appiano Gentile l’erede del romano e da qui, come riportato da La Repubblica, l’ipotesi scambio con un giocatore ben definito.

Frattesi alla Roma: le ultime

Davide Frattesi vuole la Roma e i giallorossi stanno facendo di tutto per accontentarlo. Per adesso la trattativa vive una sorta di stallo visto che i giallorossi non hanno la forza economica per soddisfare le richieste dell’Inter e l’ipotesi scambio non è decollata. Ma, stando a La Repubblica, non è da escludere che la pista della contropartita possa finalmente prendere piede negli ultimi giorni della sessione.

Il giocatore giusto che l’Inter avrebbe individuato è Cristante. Il centrocampista sarebbe il nome scelto dai nerazzurri per sbloccare la questione Frattesi, ma solo negli ultimi giorni di calciomercato e su insistenza del romano. In caso contrario, sembra davvero difficile un suo ritorno a Trigoria.

Per il momento la svolta non c’è ancora stata. Nei prossimi giorni Ghisolfi tornerà nuovamente all’assalto e la sua speranza è che da parte di Marotta ci possa essere una apertura alla cessione di Frattesi. Se così non fosse, da capire se i giallorossi andranno su altri obiettivi oppure resteranno così.

Frattesi tra Roma e Inter

Per Frattesi, quindi, o il trasferimento alla Roma oppure la permanenza all’Inter fino al termine della stagione. Il Napoli sembra essere fuori dai giochi al momento perché ha altre priorità. Poi anche qui non è da escludere che Manna possa fare un tentativo negli ultimi giorni della sessione.